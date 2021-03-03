В Туапсинском районе Кубани фельдшер "скорой помощи" Иван Шеляка совершил неординарный поступок - когда машина "неотложки" застряла в сугробах, он добрался пешком к тяжело больному 72-летнему пациенту, проживавшему в отдаленном поселке. Пришлось целых два километра пробиваться через снежные заносы.

Иван Шеляка: Я просто выполнял свою работу и ничего более! Фото: Сергей Лебедев

У заболевшего пенсионера оказался отек легких, он задыхался, счет шел на часы. Если бы медик не успел вовремя, мужчина мог погибнуть.

Эта история случилась в районе поселка Новомихайловского, в 34 километрах от Туапсе. Встревоженный мужчина позвонил в отделение "скорой помощи" и сказал, что его 72-летнему соседу плохо: он задыхается. Попросил врачей побыстрее приехать и продиктовал адрес.

Машина "неотложки" отправилась сразу же, но на Кубани уже несколько дней шел небывалый снегопад, которого здесь не помнят уже 20 лет (!). Поэтому бригада не смогла доехать двух километров до места вызова - к дачам недалеко от поселка Новомихайловского - и застряла в снежных сугробах. Лопаты в "скорой" не предусмотрены, и расчистить заваленную снегом тропу, ведущую к дачам, не представлялось возможным. Тогда 48-летний фельдшер Иван Шеляка решил пробиваться через заносы самостоятельно.

- Шел к больному примерно около двух километров, это заняло чуть больше получаса, - рассказал журналистам Иван Шеляка. - Торопился, конечно, но местность очень сложная... Сначала пришлось спускаться быстро вниз с бугра, затем - подниматься на крутой подъем в гору. Все это в снегу. Дорога сначала была заметена по щиколотку. Но на подходе ко дворам намело уже по колено. Пробивался как мог, хорошо, что у меня масса тела большая. Это помогло.

Всю дорогу фельдшер созванивался с пациентом по мобильному телефону. Благодаря этому отыскал и дом больного. В дачном поселке оказалось их всего три, однако во дворе из-за того, что некому было чистить, навалило целые барханы. Медику пришлось пробиваться и тут. А когда он зашел внутрь дома, то обнаружил еще одну опасность, чреватую самыми ужасными последствиями.

- Когда зашел в дом, сразу почувствовал запах гари, - рассказал Иван Шеляка. - Помещение отапливалось печкой, и весь дым шел в комнату, а не в трубу. Так моему пациенту недолго было надышаться углекислым газом, что часто приводит к летальному исходу... Пришлось быстро открывать окна. Потом осмотрел мужчину. У него оказалось подозрение на отек легких. Он задыхался, сильно кашлял, передвигался с трудом. Поставил капельницу, позвонил спасателям. Срочно нужен был кислородный баллон, который находился в машине "скорой". Спасателям тоже пришлось два километра идти пешком по сугробам и нести баллон на носилках.

А потом пожилого пациента доставили в автомобиль "неотложки" и отвезли в больницу поселка Новомихайловского. Мужчину удалось спасти только благодаря самоотверженности фельдшера, который пробился через снежные заносы как раз вовремя.

Однако сам Иван Шеляка так не считает, а внимание прессы, обрушившееся на него после произошедшего, даже начало порядком раздражать медика. "Что вы из меня героя делаете?! - искренне возмущается он. - Я просто выполнял свою работу и ничего более!" Тем не менее в частном разговоре фельдшер отметил, что за 22 года его практики он первый раз столкнулся с такими препятствиями по пути к пациенту.

Сейчас СМИ обратились к властям Краснодарского края с просьбой наградить самоотверженного сотрудника "скорой". Но ответа пока не последовало.