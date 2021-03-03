Симферопольца задержали за призывы к терроризму

Следственный отдел УФСБ России по РК и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Симферополя, который придерживался праворадикальных взглядов и в интернете публиковал призывы к террору. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

- Обвиняемый размещал в интернете записи, публично оправдывающие терроризм для достижения политических целей и призывающие к актам террора и массовым беспорядкам. УК РФ предусматривает за такие преступления лишение свободы на срок до семи лет, - рассказала официальный представитель УФСБ России по РК и Севастополю Елена Варламова.

Подозреваемый задержан, а у него в квартире проведен обыск. Изъяты ноутбук, мобильные телефоны и другие носители информации, способной помочь в расследовании дела. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.