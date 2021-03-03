Столетний автолюбитель из Геленджика попал в Книгу рекордов России

Житель геленджикского села Архипо-Осиповка Иван Курбаков, который недавно отметил 100-летний юбилей, признан рекордсменом-автолюбителем России.

"Иван Иванович - водитель с большим стажем, - сообщает пресс-служба администрации Геленджика. - И этот стаж, как оказалось, тянет на целый рекорд. На днях геленджичанин получил сертификат "Книги рекордов России". Он гласит, что Иван Кубаков стал рекордсменом за наибольший возраст водителя транспортного средства категории "В" в России. Такое достижение отмечено записью № 3245 в книге рекордов".

Долгожитель установил рекорд 25 ноября прошлого года, когда ему было 99 лет 10 месяцев и 17 дней.