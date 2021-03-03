Столетний автолюбитель из Геленджика попал в Книгу рекордов России

Новости

Жириновский предложил ввести ответственность школьных поваров за качество еды 17:40
Большунов отказался общаться с журналистами после упущенной медали 17:38
В Москве водителей предупредили о смене погоды 17:30
Онлайн-телевидение Музея Победы расскажет об освобождении Ржева 17:00
Раскрыты подробности "Балета" с Дапкунайте, Бондарчуком и Малковичем 16:56
В Подмосковье будут судить лжестроителей, обманувших 445 дольщиков 16:53
Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме 16:52
Путин назначил Клауса заместителем председателя СК 16:43
Варшава выделит 15 млн масок наиболее пострадавшим от коронавируса регионам 16:36
Назван возможный срок проведения Ялтинского экономического форума 16:22
Международный салон "Комплексная безопасность" пройдет в центре "Патриот" 16:18
Крымский вирусолог назвал возможные сроки окончания пандемии 16:10
В Нидерландах у центра тестировании на коронавирус прогремел взрыв 15:53
Каждый восьмой в российской полиции переболел COVID-19 15:52
Большой международный майский спортивный саммит в Екатеринбурге пока отложен из-за пандемии 15:46
Службе безопасности волгоградского предприятия потребовались лучники 15:44
Комик Михаил Галустян выиграл суд у режиссера Сарика Андреасяна 15:37
Номер в гостинице подросткам доверят без нотариуса 15:31
МВД: 45 человек привлекли по статье о "высшем положении в преступной иерархии" 15:31
Названа максимальная стоимость дня на больничном 15:23
Олимпиада в Токио может пройти без иностранных зрителей 15:10
Сборная Италии покинула ЧМ по лыжным видам спорта из-за коронавируса 15:06
Матвиенко заступилась за российских цветоводов 15:03
Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына 14:58
Минюст включил "Альянс врачей" в перечень НКО-иноагентов 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 16:48
Рубрика: Общество

Столетний автолюбитель из Геленджика попал в Книгу рекордов России

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Ивана Ивановича Кубакова администрация Геленджика поздравила со 100-летием, устроив праздничный концерт около его дома Фото: Пресс-служба администрации Геленджика Ивана Ивановича Кубакова администрация Геленджика поздравила со 100-летием, устроив праздничный концерт около его дома Фото: Пресс-служба администрации Геленджика
Ивана Ивановича Кубакова администрация Геленджика поздравила со 100-летием, устроив праздничный концерт около его дома Фото: Пресс-служба администрации Геленджика

Житель геленджикского села Архипо-Осиповка Иван Курбаков, который недавно отметил 100-летний юбилей, признан рекордсменом-автолюбителем России.

Фото: Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края
На Ставрополье проголосовала 103-летняя долгожительница

"Иван Иванович - водитель с большим стажем, - сообщает пресс-служба администрации Геленджика. - И этот стаж, как оказалось, тянет на целый рекорд. На днях геленджичанин получил сертификат "Книги рекордов России". Он гласит, что Иван Кубаков стал рекордсменом за наибольший возраст водителя транспортного средства категории "В" в России. Такое достижение отмечено записью № 3245 в книге рекордов".

Долгожитель установил рекорд 25 ноября прошлого года, когда ему было 99 лет 10 месяцев и 17 дней.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Названа дата проведения Петербургского экономического форума
В России разработают единый стандарт "все включено"
За сутки в России подтверждено 10 535 случаев COVID-19 в 84 регионах
Захарова: США своими заявлениями о санкциях "вещают в пустоту"
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март