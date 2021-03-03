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03.03.2021 13:46
Рубрика: Культура

Мастер и Евгения

Создатели сериала приехали в Астрахань за экстримом
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя - Юг России № 45(8396)
Известные киноактеры и легендарные спортсмены российской гоночной команды "КамАЗ-мастер" представили в Астрахани спортивную драму, рассказывающую о ралли-рейдах. Восьмисерийный художественный фильм "Мастер" вышел в феврале на одном из видеосервисов, а в ближайшее время состоится телепремьера на НТВ. Съемки проходили в Казахстане, Москве, Набережных Челнах, Казани и Астрахани.
Актер Сергей Шакуров: На заводе поразило, как машина собирается три месяца вручную: каждый винтик, каждая деталь - все отточено. Фото: Максим Коротченко Актер Сергей Шакуров: На заводе поразило, как машина собирается три месяца вручную: каждый винтик, каждая деталь - все отточено. Фото: Максим Коротченко
Актер Сергей Шакуров: На заводе поразило, как машина собирается три месяца вручную: каждый винтик, каждая деталь - все отточено. Фото: Максим Коротченко

"КамАЗ-мастер" официально признана сильнейшей командой мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков, ее экипажи - бессменные фавориты гонок, 18 раз побеждали в международных ралли "Дакар".

Фото: Архив арт-студии "Домик света"
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Вдохновленные успехами российских гонщиков кинопродюсеры, в число которых вошел Федор Бондарчук и другие, включая руководителя команды, семикратного чемпиона "Дакара" Владимира Чагина, пять лет назад задумали этот фильм. Работа над ним началась в январе прошлого года, а в июле группа в полном составе приехала в Астрахань, где в песках Наримановского района отсняли финальную гонку "Шелковый путь" и эпизоды чемпионата России. Приезд в местную "Сахару" планировали в апреле, но сдвинули из-за пандемии на пик лета. Площадка развернулась под нещадно палящим солнцем.

- Жара +45 градусов, пыльная буря, техника отказывала, на нас - маски, очки от солнца, сверху - очки от пыли, - вспоминает режиссер фильма Степан Коршунов. - На фуд-траке, где мы обедали и завтракали, повесили предупреждение, что в плове - песок. По словам продюсера Дмитрия Табарчука, пришлось скупать все кепки и строительные очки, которые были в округе, в группе - больше ста человек, и местные предприниматели резко задрали цены на ставшие вдруг такими популярными аксессуары. Из-за выматывающей жары не удавалось собрать массовку, люди просто уходили с площадки. Остались самые стойкие.

- Нас привезли в степь к 9 утра, а вернулись мы оттуда в десять вечера. В гриме, волосах, в карманах одежды, в кроссовках, - везде песок, - вспоминает астраханка, исполнившая эпизодическую роль репортера, Людмила Кочина. - Но я читала, что кино - это труд, так что иллюзий, будто за полчаса получу минуту славы, у меня не было.

Между тем, как признали создатели сериала, кадры, снятые в пыльную бурю, оказались самыми фактурными.

- Ничто так не передает сложность жаркого климата, как он сам. Астраханская степь - уникальная, здесь можно снять и африканскую Сахару, и южноамериканскую Атакаму, и пустыню Гоби, - заявил тренер команды Владимир Чагин.

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю
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Выход фильма символично совпал с 45-летием российского завода "КамАЗ", но, по словам авторов проекта, это - случайность, ведь премьера планировалась в сентябре прошлого года. А вот съемки на самом заводе произвели на актеров огромное впечатление.

- Машину собирают три месяца вручную: каждый винтик, каждая деталь - все отточено, неудивительно, что Россия и занимает первые места на таких серьезных гонках, - уверен актер Сергей Шакуров. Но, по словам артиста Андрея Белого, победу везут еще и наши спортсмены - на силе воли и характере. И они достойны, чтобы о них писали книги и снимали кино.

- Это фильм о настоящей дружбе, верности, любви к своей профессии и Родине, - подчеркнул актер.

Про что кино

Фильм начинается с возвращения в команду бывшего пилота Дениса Сазонова, которого 12 лет назад уволили за нарушение этики, и ему предстоит вернуть уважение коллег. В это же время командир отряда Кузнецов принял решение обновить состав, и, кстати, именно тогда в группу приходит первая в истории команды женщина - Евгения Алексеенко. На самом деле дамы в экипажах "КамАЗ-мастера" никогда не было, но мастера были вдохновлены примером гонщицы из Португалии Элизабет Жасинту - первой в мире женщины, "укротившей" грузовик.

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