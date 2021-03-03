В Красной Поляне два человека пострадали в лобовом ДТП

Сегодня на автодороге Адлер - Альпика сервис произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщил "РГ" старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля BMW, двигаясь в сторону Адлера, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с Renault.

В результате инцидента пострадали два водителя транспортных средств. На месте организовано реверсивное движение.