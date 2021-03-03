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03.03.2021 12:02
Рубрика: Происшествия

В Красной Поляне два человека пострадали в лобовом ДТП

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: ОГИБДД УВД по Сочи Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

Сегодня на автодороге Адлер - Альпика сервис произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщил "РГ" старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

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По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля BMW, двигаясь в сторону Адлера, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с Renault.

В результате инцидента пострадали два водителя транспортных средств. На месте организовано реверсивное движение.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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