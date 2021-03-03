Восточная сказка в камне
Деревянное кружево, характерная каменная кладка, открытые террасы, одновременно что-то истинно русское и загадочно восточное - такой он, этот дом на улице Чехова, 26, в Ялте.
- Основоположником этого архитектурного стиля, именуемого южнобережным романтизмом, был Ипполит Монигетти - первый архитектор Ливадии и однокашник Айвазовского, - рассказала "РГ" краевед и редактор историко-краеведческого альманаха "Старая Ялта" Наталья Цанова. - Этот стиль еще называют татарским романтизмом, потому что романтизм, особенно в Крыму, всегда тяготел к восточной сказке.
Плоские крыши, минареты или пинакли, гладкая, подогнанная октагональная или мозаичная кладка, деревянный декор в виде эркеров или балкончиков, переходы и галереи - так сформировался этот неповторимый архитектурный образ.
- С того момента, как Монигетти обустроил в этом стиле Ливадию, знать захотела, чтобы и их дома на южном берегу были построены так же, как императорские, - говорит Наталья.
Как не кощунственно это звучит, но дом на Чехова, 26, больше известный как усадьба Меллер-Закомельских, сегодня могут снести. Первыми тревогу по поводу планов администрации санатория "Киев", в чьем ведении сейчас находится исторический особняк, забили журналисты городского радио "Ялтинский меридиан".
"1 февраля арендаторов помещений предупредили, что в течение двух недель они должны освободить занимаемые площади в связи со сносом зданий и подготовкой территории к застройке", - сообщила в начале февраля журналистка Елена Морозова.
Что происходит за фасадом
В мэрии Ялты по этому поводу пояснили, что в ноябре 2020 городская администрация не приняла документацию на планировку территории санатория "Киев", поскольку она не соответствовала правилам землепользования и застройки территории муниципального образования, а также противоречила общей градостроительной концепции Ялты.
"Проект не соответствует архитектурно-градостроительному облику исторического центра, - пояснили в мэрии. - Вопрос находится на контроле у руководства города".
Действительно, чуть позже уже сама глава городской администрации Ялты Янина Павленко побывала в исторической усадьбе на улице Чехова и поделилась впечатлениями.
"Здание потрясающее, время здесь как будто замирает, и нет ощущения, что находишься в центре города. Тревога ялтинцев вполне понятна, и, если есть хоть малейшая возможность сохранить здание, а с ним и исторический облик города, нужно сделать все, что от нас зависит, - заявила Павленко на своей странице в социальной сети. - Но! Объективности ради должна сказать, что внутренние помещения не такие воздушно-кружевные и красивые, как фасад. Грунтовые воды разрушают фундамент, здание признано аварийным".
Ценности не представляет?
Чтобы узнать о дальнейшей судьбе особняка Меллер-Закомельских "РГ" обратилась в министерство культуры Крыма, в чьем ведении находится охрана памятников. Выяснилось, что здание действительно не является объектом культурного наследия и даже не попало в перечень вновь выявленных таковых объектов. Интересно, что до 2009 года оно в этом перечне уже состояло, но при украинском президенте Ющенко в Ялте шло массовое растаскивание земли по разным теневым схемам, и памятники русской архитектуры майданной власти были в тягость.
В 2016 году прилегающий к особняку парк попал в перечень выявленных объектов, которые потенциально нуждаются в охране, а вот о самом здании нет даже упоминания. То ли его решили не замечать, то ли здание вместе с зеленой зоной рассматривается как единое целое. Тем не менее, парк-памятник выявили... и отложили решение его судьбы на целых четыре года. А в 2020 году государственная историко-культурная экспертиза пришла к выводу, что "парк санатория "Киев" конца XIX - начала XX века не обладает признаками объекта культурного наследия". И, соответственно, не рекомендуется к включению в госреестр охраняемых законом объектов. Вот так.
Решение экспертов обнародовано 9 октября 2020 года. Но на этом история не закончилась. Месяц спустя, в ноябре минувшего года, уже акт государственной историко-культурной экспертизы парка был рассмотрен на заседания научно-методического совета по культурному наследию при министерстве культуры Крыма. И снова, теперь уже члены совета, единогласно постановили считать нецелесообразным включение парка санатория "Киев" в госреестр объектов культурного наследия. Но это тоже не конец истории.
"В настоящее время окончательное решение по этому вопросу не принято", - уклончиво ответили в министерстве.
После того, как усадьба Меллер-Закомельских оказалась в центре внимания общественности и журналистов, 15 февраля нынешнего года, министерство культуры Крыма направило письмо мэру Ялты Янине Павленко, из которого следует, что городские власти могут самостоятельно внести особняк и парк на Чехова, 26, в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Разумеется, проведя очередную экспертизу.
Выходит, что мнение двух экспертных инстанций какое-то неубедительное, если меньше чем через три месяца после единодушного вердикта его следует оспорить. Из всего этого можно сделать вывод, что министерство культуры Крыма в обозримой перспективе не будет искать деньги на реставрацию здания и вообще спасать не представляющий для него ценности исторический особняк. А у собственников формально нет никаких препятствий для сноса дома Меллер-Закомельских.
Увы, надо признать, что последние 30 лет Ялта только теряла свою былую привлекательность. За это время выросли высотные здания, ставшие архитектурной доминантой города и закрывшие соседям вид на море. Знаменитый Приморский парк де-факто стал придомовой территорией в квартале элитных высоток. Исчезают исторические здания в стиле неподражаемого южнобережного романтизма, которые делают Ялту Ялтой. И никого, похоже, не удивит, если завтра не станет еще одного.
Справка "РГ"
Генерал-аншеф артиллерии Иван Иванович Меллер прославился во время боев под Очаковом, "при неутомимых трудах не щадил себя", за что императрицей Екатериной II был удостоен титула барона. К началу ХХ века в Российской империи насчитывалось 12 родов, пожалованных российскими монархами баронским достоинством, и лишь одна из этих фамилий - Меллер-Закомельские - получила его за воинские отличия. В роду было немало известных и талантливых людей - военных, инженеров и предпринимателей, губернаторов и крупных землевладельцев, фрейлин сразу нескольких императриц и журналистов.
Мэрия Ялты направила письмо на имя главы Крыма Сергея Аксенова с просьбой вернуть усадьбе Меллер-Закомельских статус объекта культурного наследия, который спасет его от сноса.
"Очень надеемся, что будет рассмотрен вопрос внесения здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - сообщила Янина Павленко.
Также мэрия обратилась к собственникам здания с просьбой навести порядок в прилегающем парке, который может служить местом отдыха для ялтинцев и гостей города.