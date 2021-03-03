Существование одного из исторических зданий Ялты, создающих неповторимый облик "русской Ривьеры", оказалось под угрозой. Нынешние собственники, как выяснилось, готовы снести аварийный особняк, построив на его месте современную многоэтажку. Дом со 140-летней историей, принадлежавший одному из 12 российских баронских родов, даже не признан объектом культурного наследия. Теперь только от городских властей Ялты и общественности Крыма будет зависеть, быть или не быть этому островку русской культурной идентичности в современной Ялте.

Восточная сказка в камне

Деревянное кружево, характерная каменная кладка, открытые террасы, одновременно что-то истинно русское и загадочно восточное - такой он, этот дом на улице Чехова, 26, в Ялте.

- Основоположником этого архитектурного стиля, именуемого южнобережным романтизмом, был Ипполит Монигетти - первый архитектор Ливадии и однокашник Айвазовского, - рассказала "РГ" краевед и редактор историко-краеведческого альманаха "Старая Ялта" Наталья Цанова. - Этот стиль еще называют татарским романтизмом, потому что романтизм, особенно в Крыму, всегда тяготел к восточной сказке.

Плоские крыши, минареты или пинакли, гладкая, подогнанная октагональная или мозаичная кладка, деревянный декор в виде эркеров или балкончиков, переходы и галереи - так сформировался этот неповторимый архитектурный образ.

- С того момента, как Монигетти обустроил в этом стиле Ливадию, знать захотела, чтобы и их дома на южном берегу были построены так же, как императорские, - говорит Наталья.

Как не кощунственно это звучит, но дом на Чехова, 26, больше известный как усадьба Меллер-Закомельских, сегодня могут снести. Первыми тревогу по поводу планов администрации санатория "Киев", в чьем ведении сейчас находится исторический особняк, забили журналисты городского радио "Ялтинский меридиан".

"1 февраля арендаторов помещений предупредили, что в течение двух недель они должны освободить занимаемые площади в связи со сносом зданий и подготовкой территории к застройке", - сообщила в начале февраля журналистка Елена Морозова.

Что происходит за фасадом

В мэрии Ялты по этому поводу пояснили, что в ноябре 2020 городская администрация не приняла документацию на планировку территории санатория "Киев", поскольку она не соответствовала правилам землепользования и застройки территории муниципального образования, а также противоречила общей градостроительной концепции Ялты.

"Проект не соответствует архитектурно-градостроительному облику исторического центра, - пояснили в мэрии. - Вопрос находится на контроле у руководства города".

Действительно, чуть позже уже сама глава городской администрации Ялты Янина Павленко побывала в исторической усадьбе на улице Чехова и поделилась впечатлениями.

"Здание потрясающее, время здесь как будто замирает, и нет ощущения, что находишься в центре города. Тревога ялтинцев вполне понятна, и, если есть хоть малейшая возможность сохранить здание, а с ним и исторический облик города, нужно сделать все, что от нас зависит, - заявила Павленко на своей странице в социальной сети. - Но! Объективности ради должна сказать, что внутренние помещения не такие воздушно-кружевные и красивые, как фасад. Грунтовые воды разрушают фундамент, здание признано аварийным".

Ценности не представляет?

Чтобы узнать о дальнейшей судьбе особняка Меллер-Закомельских "РГ" обратилась в министерство культуры Крыма, в чьем ведении находится охрана памятников. Выяснилось, что здание действительно не является объектом культурного наследия и даже не попало в перечень вновь выявленных таковых объектов. Интересно, что до 2009 года оно в этом перечне уже состояло, но при украинском президенте Ющенко в Ялте шло массовое растаскивание земли по разным теневым схемам, и памятники русской архитектуры майданной власти были в тягость.

В 2016 году прилегающий к особняку парк попал в перечень выявленных объектов, которые потенциально нуждаются в охране, а вот о самом здании нет даже упоминания. То ли его решили не замечать, то ли здание вместе с зеленой зоной рассматривается как единое целое. Тем не менее, парк-памятник выявили... и отложили решение его судьбы на целых четыре года. А в 2020 году государственная историко-культурная экспертиза пришла к выводу, что "парк санатория "Киев" конца XIX - начала XX века не обладает признаками объекта культурного наследия". И, соответственно, не рекомендуется к включению в госреестр охраняемых законом объектов. Вот так.

Решение экспертов обнародовано 9 октября 2020 года. Но на этом история не закончилась. Месяц спустя, в ноябре минувшего года, уже акт государственной историко-культурной экспертизы парка был рассмотрен на заседания научно-методического совета по культурному наследию при министерстве культуры Крыма. И снова, теперь уже члены совета, единогласно постановили считать нецелесообразным включение парка санатория "Киев" в госреестр объектов культурного наследия. Но это тоже не конец истории.

"В настоящее время окончательное решение по этому вопросу не принято", - уклончиво ответили в министерстве.

После того, как усадьба Меллер-Закомельских оказалась в центре внимания общественности и журналистов, 15 февраля нынешнего года, министерство культуры Крыма направило письмо мэру Ялты Янине Павленко, из которого следует, что городские власти могут самостоятельно внести особняк и парк на Чехова, 26, в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Разумеется, проведя очередную экспертизу.

Выходит, что мнение двух экспертных инстанций какое-то неубедительное, если меньше чем через три месяца после единодушного вердикта его следует оспорить. Из всего этого можно сделать вывод, что министерство культуры Крыма в обозримой перспективе не будет искать деньги на реставрацию здания и вообще спасать не представляющий для него ценности исторический особняк. А у собственников формально нет никаких препятствий для сноса дома Меллер-Закомельских.

Увы, надо признать, что последние 30 лет Ялта только теряла свою былую привлекательность. За это время выросли высотные здания, ставшие архитектурной доминантой города и закрывшие соседям вид на море. Знаменитый Приморский парк де-факто стал придомовой территорией в квартале элитных высоток. Исчезают исторические здания в стиле неподражаемого южнобережного романтизма, которые делают Ялту Ялтой. И никого, похоже, не удивит, если завтра не станет еще одного.

Справка "РГ"

Генерал-аншеф артиллерии Иван Иванович Меллер прославился во время боев под Очаковом, "при неутомимых трудах не щадил себя", за что императрицей Екатериной II был удостоен титула барона. К началу ХХ века в Российской империи насчитывалось 12 родов, пожалованных российскими монархами баронским достоинством, и лишь одна из этих фамилий - Меллер-Закомельские - получила его за воинские отличия. В роду было немало известных и талантливых людей - военных, инженеров и предпринимателей, губернаторов и крупных землевладельцев, фрейлин сразу нескольких императриц и журналистов.

Тем временем

Мэрия Ялты направила письмо на имя главы Крыма Сергея Аксенова с просьбой вернуть усадьбе Меллер-Закомельских статус объекта культурного наследия, который спасет его от сноса.

"Очень надеемся, что будет рассмотрен вопрос внесения здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - сообщила Янина Павленко.

Также мэрия обратилась к собственникам здания с просьбой навести порядок в прилегающем парке, который может служить местом отдыха для ялтинцев и гостей города.