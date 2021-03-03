В Крыму оценили призыв экс-депутата Рады готовить захват полуострова

Заявление экс-депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол о необходимости готовиться к захвату Крыма в период политической турбулентности в России можно расценивать лишь как безумие. Но у России есть все силы для отражения такой агрессии. Так считает председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В этом случае налицо признаки второго, - заявил Гемпель в комментарии РИА Новости. - На Украине так и не извлекли уроков из того, что агрессией невозможно построить нормальное цивилизованное и демократическое государство.

По мнению Гемпеля, гражданская война и экономическая разруха на Украине стали результатом национализма и политической нетерпимости.

- Но, видимо, этого им мало, так теперь еще и на Крым хотят позариться, - предположил Гемпель. - Но все это останется лишь в их больном воображении. Крым - неприступная крепость, а Россия - великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ, в отличие от политического карлика в лице Украины.

Ранее бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала власти быть готовыми в любой момент, когда ослабнет Россия, провести военную операцию для возвращения Крыма.