В научно-исследовательской лаборатории в Ростове-на-Дону с помощью генной инженерии решили создать коллекцию редких видов донских растений на случай их полного исчезновения в природе.

Ростки живут в пробирках в специальной среде, укоренить их в почве ученым пока не удалось, это будет следующий этап их работы. Во всем мире насчитывается около 350 тысяч видов растений, и две трети из них находятся на грани вымирания. Проблему их сохранения пытаются решить ученые разных стран, в том числе России.

- В нашей стране от хозяйственной деятельности человека и климатических изменений особенно пострадала степная зона. Ведь это преимущественно черноземы, удобные для вспашки. Первое, что можно сделать, чтобы спасти степную флору и фауну, создать особо охраняемые территории, - поясняет старший научный сотрудник сектора природной флоры Ботанического сада Южного федерального университета Антонина Шмараева.

- Но, к примеру, для сохранения биологического разнообразия на Дону такие оазисы должны занимать не менее восьми процентов всей площади региона, сейчас же это всего 2,3 процента, - продолжает специалист.

В такой ситуации ученые решили работать на перспективу, пытаясь предупредить видовое исчезновение растений с помощью их клонирования и сохранения в лабораторных условиях. На первых порах в университетской лаборатории решили сохранить двенадцать видов, произрастающих на Юге России.

Их пытаются вырастить в пробирке, чтобы потом ростки можно было высадить в почву. С этой целью ученые придумывают различные модификации химических растворов, в которые сажают почки, листики или кусочки веточек. Один вид клонируется в нескольких сотнях баночек, в которых выживают единицы ростков.

- Мы сделали модификацию ранее известных питательных сред для наших растений. Добавляем в них фитогормоны, подбирая опытным путем их концентрацию и соотношение. Варим много питательных сред - на одно растение получается не менее 60 баночек. На это уходит немало времени. Потом сажаем в них растения и ждем, что из этого выйдет - выживут или засохнут. Далее снова варим питательные среды и сажаем в них выжившие ростки, ожидая появления корня. Процесс долгий, - объясняет сотрудник лаборатории клеточных и геномных технологий растений Ботанического сада ЮФУ Василий Чохели. Некоторые растения, которые пытаются клонировать в ростовской лаборатории, в естественной среде обитания размножаются один раз в несколько лет.

- Вот бельвалия сарматская или колокольчик крупноколосковый. Они так хрупки, что не могут конкурировать с более устойчивыми "соседями". Колокольчик любит одиночество. Одной особи нужен простор, она не может расти, когда рядом с ним есть еще кто-то. К тому же у колокольчика низкая семенная продуктивность: из ста семян может прорасти всего лишь пять, - говорит Чохели.

В лаборатории необходимо создать множество клонов растений "в стекле", чтобы, когда придет время, из сотен ростков выжили хотя бы несколько. Следующий шаг - высадка растений в почву.

"Здесь все не так просто, как кажется. Первый опыт по приживанию на территории Ботанического сада искусственно выращенного краснокнижного иссопа узколистного, увы, закончился неудачей. Растение не смогло прижиться, казалось бы, в естественных для него условиях обитания", - поясняют в лаборатории.

Поэтому ученые решили подготовить для планируемых к высадке ростков особую почву. Они запросили данные у почвоведов о химическом составе грунта в местах обитания клонируемых растений, чтобы в следующий раз высадить клон в почву, которую специалисты напитают, в том числе, родными для него микроэлементами.

В планах ученых - клонировать все виды растений из Красной книги, произрастающих на Дону. Их более двухсот. Ведь сегодня совсем исчезли уже десятки видов растений, которыми славились донские степи.

- Так можно сохранить степной генофонд для будущих поколений, в случае полного вымирания растений будет шанс возродить их, - уверена Антонина Шмараева.

Сейчас в регионе краснокнижными считаются 579 видов животных организмов. Кстати, если представители какого-то из видов не обнаруживаются в природе на протяжении пятидесяти лет, его относят к вымершим, и он попадает в Черную книгу. Пока в Красной книге региона записаны 252 вида животных. Остальные - различные виды растений, при этом в разряд исчезающих попали не только представители флоры, но и некоторые разновидности грибов.