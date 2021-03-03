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03.03.2021 12:08
Рубрика: Власть

На Дону расширят права омбудсмена

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 45(8396)
Парламентарии Ростовской области на очередном заседании Законодательного собрания Дона единогласно поддержали предложение расширить полномочия омбудсмена в регионе. Чтобы законопроект вступил в силу, необходима лишь подпись губернатора Василия Голубева.

Если раньше уполномоченный по правам человека мог только направлять свои рекомендации по фактам выявленных нарушений в органы государственной власти и местного самоуправления, то теперь он вправе ходатайствовать о возбуждении административного или уголовного дела.

Фото: istock
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Кроме того, органы власти, получив рекомендации от уполномоченного по правам человека, будут обязаны дать письменный ответ и проинформировать о принятых мерах в течение 30 дней.

При наличии информации о массовых и грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов инвалидов и престарелых, уполномоченный вправе по собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей компетенции.

- Это новый инструментарий, который дает омбудсмену возможность более эффективно отстаивать права граждан, - прокомментировал законодательную инициативу председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Одновременно с этим новый закон предъявляет более жесткие требования к кандидатуре на эту должность. Уполномоченным по правам человека в Ростовской области теперь сможет стать только гражданин Российской Федерации, достигший возраста 35 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Кроме того, он обязан в течение срока исполнения своих полномочий постоянно проживать на территории Ростовской области.

Тем временем

В Ростовской области законодательно закреплено право детей с ограниченными возможностями здоровья на внеочередное получение помощи в медицинских организациях региона. Теперь в поликлиниках и больницах особенные дети не должны стоять в очередях. Соответствующие поправки внесены в областной закон "О социальной поддержке детства в Ростовской области".

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