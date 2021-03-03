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03.03.2021 16:17
Рубрика: Происшествия

В Симферополе экс-полицейские получили срок за "крышевание" притонов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Железнодорожным районный суд Симферополя вынес приговор двум экс-сотрудникам правоохранительных органов, которые получили крупную взятку за "крышевание" притона под вывеской массажного салона. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба Главного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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"Оборотни", по версии следствия, получили один миллион рублей за целый "пакет услуг", который позволял организаторам занятий проституцией оставаться вне поля зрения правоохранительных органов. Благодаря этому притон мог спокойно работать и получать своевременную информацию из МВД о грядущих проверках притонов. Также экс-полицейские путем обмана должны были получить еще два миллиона рублей, посодействовав двум фигурантам дела в изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Действия должностных лиц суд квалифицировал как получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и как покушение на мошенничество. А в качестве обстоятельств, смягчающих вину, суд признал положительные характеристики с места жительства и работы, совершение преступления впервые, оказание помощи родственникам и состояние здоровья родителей.

В результате коррупционеры получили по восемь лет и два месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После выхода на свободу они не смогут три года работать в правоохранительных органах. Также фигуранты лишены специальных званий майор и капитан полиции.

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