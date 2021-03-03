В Симферополе экс-полицейские получили срок за "крышевание" притонов

Железнодорожным районный суд Симферополя вынес приговор двум экс-сотрудникам правоохранительных органов, которые получили крупную взятку за "крышевание" притона под вывеской массажного салона. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

"Оборотни", по версии следствия, получили один миллион рублей за целый "пакет услуг", который позволял организаторам занятий проституцией оставаться вне поля зрения правоохранительных органов. Благодаря этому притон мог спокойно работать и получать своевременную информацию из МВД о грядущих проверках притонов. Также экс-полицейские путем обмана должны были получить еще два миллиона рублей, посодействовав двум фигурантам дела в изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Действия должностных лиц суд квалифицировал как получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и как покушение на мошенничество. А в качестве обстоятельств, смягчающих вину, суд признал положительные характеристики с места жительства и работы, совершение преступления впервые, оказание помощи родственникам и состояние здоровья родителей.

В результате коррупционеры получили по восемь лет и два месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После выхода на свободу они не смогут три года работать в правоохранительных органах. Также фигуранты лишены специальных званий майор и капитан полиции.