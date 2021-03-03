Жители Ростовской области, а также других регионов юга России могут воспользоваться временным порядком установления или продления инвалидности до 1 октября нынешнего года. При этом гражданам не надо писать заявление и собирать дополнительные документы.

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ. Без присутствия гражданина назначаются и технические средства реабилитации.

- Это стало возможно благодаря налаженному электронному документообороту. Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия, - рассказала исполняющая обязанности руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе Главного бюро МСЭ по Ростовской области Минтруда России Алина Медовник. - Сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности, и индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) размещаются в Федеральном реестре инвалидов.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, заочный порядок назначения инвалидности был принят в апреле прошлого года в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Контакт

Свои обращения граждане могут направлять через официальный сайт Главного бюро медсоцэкспертизы или на электронный адрес: gbmse61@fbmse.ru

Цифра

50 тысяч человек воспользовались упрощенным порядком оформления инвалидности в Ростовской области с апреля 2020 года.