Жительница Сочи пойдет под суд за истязание сына своего супруга

В Сочи завершилось расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины, обвиняемой в систематическом истязании малолетнего сына супруга. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что женщина проживала с супругом и его 10-летним сыном в одном из домов на улице Шаумяна в Сочи.

По данным следствия, с декабря 2018 года по май 2019-го обвиняемая регулярно била ребенка руками и ногами по различным частям тела, лишала его пищи, питья, одежды и сна, а также заставляла мальчика выполнять работу по дому ночью. Для применения физической силы подозреваемая использовала незначительные поводы, такие как непослушание и отказ от приема пищи, приготовленной фигуранткой.

Сейчас мальчик проживает со своей матерью. В отношении 45-летнего отца ребенка, который ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию мальчика и не предпринял мер к защите сына, продолжается расследование уголовного дела по статье 156 УК РФ. Дело в отношении фигурантки направлено в суд.