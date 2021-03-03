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03.03.2021 14:49
Рубрика: Происшествия

Жительница Сочи пойдет под суд за истязание сына своего супруга

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи завершилось расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины, обвиняемой в систематическом истязании малолетнего сына супруга. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

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Установлено, что женщина проживала с супругом и его 10-летним сыном в одном из домов на улице Шаумяна в Сочи.

По данным следствия, с декабря 2018 года по май 2019-го обвиняемая регулярно била ребенка руками и ногами по различным частям тела, лишала его пищи, питья, одежды и сна, а также заставляла мальчика выполнять работу по дому ночью. Для применения физической силы подозреваемая использовала незначительные поводы, такие как непослушание и отказ от приема пищи, приготовленной фигуранткой.

Сейчас мальчик проживает со своей матерью. В отношении 45-летнего отца ребенка, который ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию мальчика и не предпринял мер к защите сына, продолжается расследование уголовного дела по статье 156 УК РФ. Дело в отношении фигурантки направлено в суд.

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