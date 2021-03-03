Большой международный майский спортивный саммит в Екатеринбурге пока отложен из-за пандемии

Всемирный саммит бизнеса и спорта "Спорт-Аккорд" с 2003 года собирает представителей двух крупнейших международных олимпийских ассоциацией летнего и зимнего видов спорта, руководителей МОК и международных федераций. Однако в 2020 году это мероприятие, намеченное в Китае, отменили из-за COVID-19.

Этот шестидневный саммит, который называют "Организацией Объединенных Наций Спорта", Россия принимала дважды: в 2013 году в Санкт-Петербурге и в 2015-м в Сочи, и оба раза успешно.

И Екатеринбург был полностью готов принять важнейшее спортивное мероприятие 23-29 мая этого года. Увы, по понятным причинам оно перенесено на осень, вероятно, на октябрь.

Очень жаль. Из-за наложенных санкций Россия до конца декабря 2023 года лишена возможности проводить крупные турниры мирового масштаба по олимпийским, а, возможно, и не только видам спорта. Поэтому Всемирный саммит бизнеса и спорта "Спорт-Аккорд" был в определенном смысле прорывом в этой жесткой блокаде. Ведь саммит - пока - никто не отменял, под чисто спортивное мероприятие он не попадает. Есть надежда, что благодаря принимаемым эффективным мерам, эпидемия отступит. И на шесть октябрьских осенних дней Екатеринбург все же превратится в столицу мирового спорта.