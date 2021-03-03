Новости

В Нидерландах у центра тестировании на коронавирус прогремел взрыв 15:53
Каждый восьмой в российской полиции переболел COVID-19 15:52
Большой международный майский спортивный саммит в Екатеринбурге пока отложен из-за пандемии 15:46
Службе безопасности волгоградского предприятия потребовались лучники 15:44
Комик Михаил Галустян выиграл суд у режиссера Сарика Андреасяна 15:37
Номер в гостинице подросткам доверят без нотариуса 15:31
МВД: 45 человек привлекли по статье о "высшем положении в преступной иерархии" 15:31
Названа максимальная стоимость дня на больничном 15:23
Олимпиада в Токио может пройти без иностранных зрителей 15:10
Сборная Италии покинула ЧМ по лыжным видам спорта из-за коронавируса 15:06
Матвиенко заступилась за российских цветоводов 15:03
Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына 14:58
Минюст включил "Альянс врачей" в перечень НКО-иноагентов 14:58
Колокольцев: 28 тысяч пьяных водителей были задержаны после "сигналов граждан" 14:45
США объявили об участии в европейской военной программе PESKO 14:41
Путин поручил усилить борьбу с пропагандой наркотиков 14:38
Банкиру Михаилу Хабарову продлили домашний арест до лета 14:33
Путин рассказал про законопроект по защите полицейских 14:31
Путин предложил проработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам 14:20
Прокурор Москвы предостерег сахарные компании от картельного сговора 14:19
Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем 14:09
В Калуге осуждены члены межрегиональной банды грабителей 14:08
Сборы в российском кинопрокате впервые превысили прошлогодние 14:01
Фермеров лишат субсидий за пал сухой травы 14:00
Минфин более чем в три раза увеличит покупки иностранной валюты 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 15:46
Рубрика: Спорт

Большой международный майский спортивный саммит в Екатеринбурге пока отложен из-за пандемии

Текст: Николай Долгополов

Всемирный саммит бизнеса и спорта "Спорт-Аккорд" с 2003 года собирает представителей двух крупнейших международных олимпийских ассоциацией летнего и зимнего видов спорта, руководителей МОК и международных федераций. Однако в 2020 году это мероприятие, намеченное в Китае, отменили из-за COVID-19.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Санкт-Петербург полностью готов к проведению матчей Евро-2020

Этот шестидневный саммит, который называют "Организацией Объединенных Наций Спорта", Россия принимала дважды: в 2013 году в Санкт-Петербурге и в 2015-м в Сочи, и оба раза успешно.

И Екатеринбург был полностью готов принять важнейшее спортивное мероприятие 23-29 мая этого года. Увы, по понятным причинам оно перенесено на осень, вероятно, на октябрь.

Очень жаль. Из-за наложенных санкций Россия до конца декабря 2023 года лишена возможности проводить крупные турниры мирового масштаба по олимпийским, а, возможно, и не только видам спорта. Поэтому Всемирный саммит бизнеса и спорта "Спорт-Аккорд" был в определенном смысле прорывом в этой жесткой блокаде. Ведь саммит - пока - никто не отменял, под чисто спортивное мероприятие он не попадает. Есть надежда, что благодаря принимаемым эффективным мерам, эпидемия отступит. И на шесть октябрьских осенних дней Екатеринбург все же превратится в столицу мирового спорта.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 10 535 случаев COVID-19 в 84 регионах
Инфекционист не исключил завоз "нигерийского" штамма COVID-19 в Россию
Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП