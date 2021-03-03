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03.03.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

ФСБ допросит директора челябинского аэропорта по делу о мошенничестве

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Оперативные мероприятия с участием сотрудников УФСБ в Челябинском аэропорту проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Эту информацию "РГ" подтвердили в УФСБ по Челябинской области.

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- В здании аэропорта проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках расследования по факту мошенничества в крупном размере, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Руководитель аэропорта в данный момент допрашивается. Более подробная информация будет предоставлена позже.

Директор аэропорта Андрей Осипов занял этот пост в октябре 2019 года. О причинах визита силовиков пока можно только гадать: не исключено, что он связан с реконструкцией, которая уже несколько лет идет в главных воздушных воротах Челябинска.

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