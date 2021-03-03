ФСБ допросит директора челябинского аэропорта по делу о мошенничестве

Оперативные мероприятия с участием сотрудников УФСБ в Челябинском аэропорту проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Эту информацию "РГ" подтвердили в УФСБ по Челябинской области.

- В здании аэропорта проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках расследования по факту мошенничества в крупном размере, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Руководитель аэропорта в данный момент допрашивается. Более подробная информация будет предоставлена позже.

Директор аэропорта Андрей Осипов занял этот пост в октябре 2019 года. О причинах визита силовиков пока можно только гадать: не исключено, что он связан с реконструкцией, которая уже несколько лет идет в главных воздушных воротах Челябинска.