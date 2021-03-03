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03.03.2021 09:01
Рубрика: Культура

Алмазные грани педагогики

В Полевском подрастают наследники уральских камнерезов
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 45(8396)
На прошедшем в Екатеринбурге в конце прошлого года традиционном конкурсе ювелирного, камнерезного и гранильного искусства "Металл, камень, идея" имени А. К. Денисова-Уральского свои работы представили профессионалы высокого класса со всей России. Но на изящную шкатулку Софии Маркиной под названием "Лесная ягода" из яшмы, змеевика и нефрита жюри обратило особое внимание, присудив мастеру награду в номинации "Ученическая работа". А я обратила внимание на возраст камнереза: Софии 12 лет. Она живет в Полевском и не первый год занимается в объединении художественной обработки камня "Алмазная грань" центра развития творчества имени Н. Е. Бобровой.

Попав наконец на занятие кружка, я познакомилась с Софией, с шестиклассницей Дашей Булдаковой, которая осваивает камнерезное мастерство четыре года, и с Егором Потеряевым - ему десять, но в "Алмазной грани" он, по его словам, "давно, еще с детского сада".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Так и есть. Я часто прихожу к малышам, рассказываю о минералах, показываю образцы, завлекаю, - подтверждает руководитель кружка Евгений Перевозчиков. - А потом они уже сами, как Егор, приводят родителей, чтобы те записали их на занятия.

"Завлекает" Евгений Станиславович мастерски не только детсадовцев. Сам он художественной обработкой камня увлекся в девятилетнем возрасте - и она стала его профессией на всю жизнь. Как камнерез и ювелир Перевозчиков участвовал в реставрации Исаакиевского собора и Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Считает, что жить на Урале и не иметь представления о его богатствах просто неприлично, а сам о камнях знает практически все. Сказочный бажовский малахит с переливом окраса "от двоечника" - неровными разноцветными строчками, нефрит - восточный символ богатства и благополучия, пирит - "золото дураков", мрамор, змеевик, кварц - немало образцов они с ребятами нашли во время пеших и велосипедных прогулок по окрестностям. Камень берет в плен, и не то что детсадовцы, а даже трудные подростки становятся самыми заинтересованными учениками.

Фото: Марина Порошина
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А дальше - самое главное. Восемь тебе лет или шестнадцать, изволь теоретическую часть сдать, чтоб свойства минералов и методы их обработки выдать без запинки. Потом придумай свой проект, нарисуй, просчитай. Научись толочь камень в медной ступке, чтоб в мелкую крошку, - все начинают с насыпных картин. И только потом добро пожаловать в мастерскую, которую для юных полевчан оборудовали по всем правилам: установили вытяжку над маятниковой пилой, шлифовальными и полировальными станками, есть станок для проката проволоки, печь для плавки, молотки и каелки… Детские руки не без труда осваивают эту науку. Но желающих все равно больше, чем мест в кружке, а потому - очередь. И только потом, не вдруг, выходят из-под рук юного мастера та самая каменная шкатулка с прозрачными ягодами (бажовский сказ про "хрупкую веточку" обязателен к изучению), пингвин, белка, ящерка, поляна грибов или букет полевых цветов, карусель или целый "изумрудный город", над которым работает сейчас Аня Емельянова. Или даже портрет Юрия Гагарина, сделанный Вячеславом Перевозчиковым, - его отец тоже увлек камнерезным искусством.

С такими работами можно и на публике свое искусство показать: изделия Перевозчикова и его воспитанников экспонируются в Екатеринбурге - в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства и музее ИЗО, побеждают в конкурсах по всей стране: призы и дипломы уже с трудом помещаются в отведенном для них месте.

Кстати

В конце 2020 года в Полевском прошла ежегодная церемония награждения "Человек года". Полевчане выбирали достойных земляков, чья деятельность или поступок вызывают восхищение и уважение. Победителем в номинации "Талант" и "Человеком года" стал Евгений Перевозчиков - мастер и педагог.

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