Ландыш, Север, Луна и Весна: Какие необычные имена дали детям на Урале

Мамы и папы Свердловской области продолжают удивлять сотрудников ЗАГСа креативным подходом, давая необычные имена своим малышам.

Так, по информации замначальника регионального управления Натальи Храмовой, в 2020 году были зарегистрированы девочки по имени Ассоль, Венеция, Ландыш, Афродита, Владмира, Нева, Юнона, и даже Луна и Весна. Родители мальчиков не отставали: Урал, Аристарх, Гамлет, Ермак, Одиссей и другие не менее необычные имена вписали сотрудники ЗАГСа в документы новорожденных. Попались среди прочих и совсем нетипичные - Космос-Кир, Север и Марс.

"Родители стали давать двойные имена - Агния-Олимпия, Марта-Мария, Юлия-Анна, Александр-Корнелис, Егор-Илья", - цитирует РИА Новости Наталью Храмову. По ее словам, такая тяга к нестандартному - это желание сделать имя ребенка привлекательным, придать ему особое значение.

В ЗАГСе отмечают, что за последние годы привычными уже стали иностранные имена, такие как Ева или Оливия. Регулярно детей называют и в честь любимых поп-звезд или персонажей книг: Рианна, Гермиона.

Между тем есть список нетленной классики - имен, которые популярны всегда и сочетаются с любой фамилией и любым отчеством. Это, например, Александр, Анастасия, Дмитрий, Иван, Дарья, Полина и Екатерина.