Около года назад на Южном Урале стартовал проект по раздельному сбору мусора. Пилотными городами стали Южноуральск и спутник Челябинска - Копейск, где региональный оператор по обращению с ТКО установил разноцветные контейнеры: для пластика, стекла и бумаги - красные, для пищевых отходов - зеленые.

Еще дальше пошла челябинская машиностроительная компания, установившая рядом с проходной необычную емкость в виде гигантской бутылки из металлических прутьев. Защитникам природы и гадать не нужно, для какого рода отходов она предназначена. Работники предприятия складывают сюда пустые ПЭТ-бутылки. Поначалу инсталляция вызывала улыбку у прохожих, ведь малая форма оказалась не такой уж и малой. Но сейчас все привыкли к новому заводскому арт-объекту, который стал активнее заполняться использованным пластиком. Инициаторы проекта уверены, что в летний сезон объект будет очень популярен, ведь жажда заставит заводчан покупать напитки в пластиковой таре.

- Мы всегда внимательно относились к экологии, - рассказывает замначальника службы организации безопасности производства по экологической безопасности Марина Почурицына. - 10 лет назад завод был сертифицирован по системе экологического менеджмента и ежегодно подтверждает соответствие требованиям международного стандарта. Собственная аккредитованная лаборатория проводит мониторинг окружающей среды и воздуха. Дважды в год каждое производственное подразделение проходит трехступенчатый контроль, включая экологический аудит.

Раздельный сбор мусора - логичный шаг. Собственно, сортировка производственных отходов - ртутных ламп, масел, металла, древесины - была всегда, а когда в 2017 году вступило в силу распоряжение правительства РФ "Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается", к процессу стали подходить еще тщательнее. Так дошла очередь и до пластика.

- Решили привлечь внимание к проблеме сохранения окружающей среды творческим подходом. Урну-бутылку по собственным чертежам изготовили мастера службы главного инженера, - объясняют на заводе. - Мы, конечно, знаем, что пластик практически не разлагается, а места на свалках ТКО все меньше. Так вот, в 2020 году 99 процентов образовавшихся отходов было передано на утилизацию или переработку и только один процент вывезен на полигон.

Креативно производственники подошли и к сбору гальванических элементов - отработанных батареек, аккумуляторов. Установив для них специальные контейнеры, придумали мотивирующие плакаты, сообщающие, что одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли, а это территория обитания двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей. "Сдал батарейку - спас ежика", - под таким слоганом за прошлый год заводчане передали на утилизацию более 50 килограммов гальванических элементов и, как стали шутить в компании, уберегли тем самым немало ежиков.