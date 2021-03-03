В Банке России посчитали индекс семейного уик-энда зимой, оценив, насколько отдых подорожал с января 2020-го по январь 2021 года. Объектом их внимания стала семья из трех человек с ребенком-школьником, решившая провести время на природе, взяв спортивное снаряжение (лыжи, коньки, сноуборд) напрокат.

Стоимость мужской экипировки (спортивный костюм, куртка, шарф, шапка и перчатки) в Челябинской области, по данным Росстата, выросла на 1,7 процента, женской - на 1,3. Добираться до места отдыха, решили эксперты, семья будет на личном автомобиле, заправленном бензином марки АИ-92 (плюс 1,9 процента). Семейный ужин в кафе обойдется дороже на 2,6 процента, ночевка в трехзвездочном отеле - на 0,7.

- Если сложить все эти значения, индекс загородного отдыха в Челябинской области окажется равен 1,6 процента, тогда как в целом по России он составляет 2,1. Это заметно ниже инфляции, которая в январе нынешнего года в регионе составляет 4,5 процента, - комментирует результаты исследования управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Итак, цифры показывают, что экономить на отдыхе не стоит - его стоимость в регионе повысилась несущественно. Лучше чаще выбираться на природу, тем более что на Южном Урале есть условия, чтобы провести выходные с пользой для здоровья.