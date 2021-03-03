Новости

Международный салон "Комплексная безопасность" пройдет в центре "Патриот" 16:18
Крымский вирусолог назвал вероятный срок окончания пандемии COVID-19 16:10
В Нидерландах у центра тестировании на коронавирус прогремел взрыв 15:53
Каждый восьмой в российской полиции переболел COVID-19 15:52
Большой международный майский спортивный саммит в Екатеринбурге пока отложен из-за пандемии 15:46
Службе безопасности волгоградского предприятия потребовались лучники 15:44
Комик Михаил Галустян выиграл суд у режиссера Сарика Андреасяна 15:37
Номер в гостинице подросткам доверят без нотариуса 15:31
МВД: 45 человек привлекли по статье о "высшем положении в преступной иерархии" 15:31
Названа максимальная стоимость дня на больничном 15:23
Олимпиада в Токио может пройти без иностранных зрителей 15:10
Сборная Италии покинула ЧМ по лыжным видам спорта из-за коронавируса 15:06
Матвиенко заступилась за российских цветоводов 15:03
Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына 14:58
Минюст включил "Альянс врачей" в перечень НКО-иноагентов 14:58
Колокольцев: 28 тысяч пьяных водителей были задержаны после "сигналов граждан" 14:45
США объявили об участии в европейской военной программе PESKO 14:41
Путин поручил усилить борьбу с пропагандой наркотиков 14:38
Банкиру Михаилу Хабарову продлили домашний арест до лета 14:33
Путин рассказал про законопроект по защите полицейских 14:31
Путин предложил проработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам 14:20
Прокурор Москвы предостерег сахарные компании от картельного сговора 14:19
Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем 14:09
В Калуге осуждены члены межрегиональной банды грабителей 14:08
Сборы в российском кинопрокате впервые превысили прошлогодние 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 15:56
Рубрика: Культура

Ивент в масках

Организаторы фестивалей, концертов и выставок возвращаются к работе
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 46(8397)
Событийная индустрия признана одной из наиболее пострадавших в пандемию. 90 процентов фестивалей, конгрессов и форумов "с уральской пропиской" в 2020 году пришлось отменить. Под запрет попали буквально все массовые мероприятия, включая концерты, выставки, деловые встречи, спортивные состязания, ярмарки. А это практически весь "хлеб" событийной индустрии.

- Количество очных мероприятий на крупных конгрессных площадках (от 300 человек) по сравнению с 2019 годом сократилось в три раза. В первом квартале 2020 года их прошло 35-40, как и годом ранее, а с апреля по август - ноль. Рынок начал понемногу оживать только с сентября - на уровне 20-25 процентов к 2019 году, - констатирует гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

Между тем стремительно сокращалось и количество участников: в три раза меньше стало деловых событий, рассчитанных на 300-1000 человек, а число мероприятий с количеством гостей от 1000 до 5000 сократилось в четыре раза. Еще более масштабное событие прошло всего одно - форум высотного строительства 100+ (для сравнения: в 2019 году состоялось 15 мероприятий с числом гостей свыше 5000).

После периода ограничений и страха рынок событийных мероприятий ожидает бум офлайна

Понятно, что в таких условиях игроки ивент-индустрии не начинали новые проекты - старались сохранить хотя бы существующие: если в 2019 году 60 процентов мероприятий были разовыми, 40 - традиционными, то в 2020-м пропорция оказалась обратной.

Испытания сильно трансформировали рынок: проверку на прочность прошли далеко не все компании.

Ивент-индустрия на Урале приспособилась к условиям самоизоляции

- Пережить 2020 год смогли те, кто направил усилия на объединение с коллегами, кооперацию, - говорит руководитель уральского подразделения Национальной Ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Мария Абдрахимова. - Но пандемия принесла и позитивные изменения - мы вышли в онлайн. Это перспективно: расширилась география, стерлись границы. Плюс бизнес в Екатеринбурге развернулся вглубь региона.

- После периода ограничений и страха нас ожидает бум офлайна, но популярен и гибридный формат. К слову, он существовал и до ковида, ведь позволяет масштабировать проект и уменьшать затраты, - уточняет исполнительный директор НАОМ Юлия Жоля.

Сейчас участники рынка активно строят планы на весну и лето. По словам Александра Породнова, в перечне мероприятий на 2021 год, проводимых при поддержке правительства Свердловской области, уже 37 пунктов. Особое место отведено "Иннопрому".

Минкульт: В половине городов России появятся виртуальные концертные залы

- Международная промышленная выставка по традиции пройдет в начале июля в Екатеринбурге. Как обычно, займет четыре дня и будет сопровождаться культурной программой. Планируется и Российско-Китайское ЭКСПО, - сообщил он. - Кроме того, мы уверены, что Екатеринбург - самое подходящее место для проведения корпоративных мероприятий компаний со всей страны: качество услуг у нас не хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, а цены ниже. Поэтому мы активно привлекаем заказчиков.

Организаторы также прилагают усилия, чтобы увеличить продолжительность мероприятий, выйти за рамки одного дня. Это позволит существенно повысить доходы от их проведения и траты участников на товары и услуги, не связанные непосредственно с форумом, на который они приехали.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 10 535 случаев COVID-19 в 84 регионах
Инфекционист не исключил завоз "нигерийского" штамма COVID-19 в Россию
Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему