Событийная индустрия признана одной из наиболее пострадавших в пандемию. 90 процентов фестивалей, конгрессов и форумов "с уральской пропиской" в 2020 году пришлось отменить. Под запрет попали буквально все массовые мероприятия, включая концерты, выставки, деловые встречи, спортивные состязания, ярмарки. А это практически весь "хлеб" событийной индустрии.

- Количество очных мероприятий на крупных конгрессных площадках (от 300 человек) по сравнению с 2019 годом сократилось в три раза. В первом квартале 2020 года их прошло 35-40, как и годом ранее, а с апреля по август - ноль. Рынок начал понемногу оживать только с сентября - на уровне 20-25 процентов к 2019 году, - констатирует гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

Между тем стремительно сокращалось и количество участников: в три раза меньше стало деловых событий, рассчитанных на 300-1000 человек, а число мероприятий с количеством гостей от 1000 до 5000 сократилось в четыре раза. Еще более масштабное событие прошло всего одно - форум высотного строительства 100+ (для сравнения: в 2019 году состоялось 15 мероприятий с числом гостей свыше 5000).

После периода ограничений и страха рынок событийных мероприятий ожидает бум офлайна

Понятно, что в таких условиях игроки ивент-индустрии не начинали новые проекты - старались сохранить хотя бы существующие: если в 2019 году 60 процентов мероприятий были разовыми, 40 - традиционными, то в 2020-м пропорция оказалась обратной.

Испытания сильно трансформировали рынок: проверку на прочность прошли далеко не все компании.

- Пережить 2020 год смогли те, кто направил усилия на объединение с коллегами, кооперацию, - говорит руководитель уральского подразделения Национальной Ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Мария Абдрахимова. - Но пандемия принесла и позитивные изменения - мы вышли в онлайн. Это перспективно: расширилась география, стерлись границы. Плюс бизнес в Екатеринбурге развернулся вглубь региона.

- После периода ограничений и страха нас ожидает бум офлайна, но популярен и гибридный формат. К слову, он существовал и до ковида, ведь позволяет масштабировать проект и уменьшать затраты, - уточняет исполнительный директор НАОМ Юлия Жоля.

Сейчас участники рынка активно строят планы на весну и лето. По словам Александра Породнова, в перечне мероприятий на 2021 год, проводимых при поддержке правительства Свердловской области, уже 37 пунктов. Особое место отведено "Иннопрому".

- Международная промышленная выставка по традиции пройдет в начале июля в Екатеринбурге. Как обычно, займет четыре дня и будет сопровождаться культурной программой. Планируется и Российско-Китайское ЭКСПО, - сообщил он. - Кроме того, мы уверены, что Екатеринбург - самое подходящее место для проведения корпоративных мероприятий компаний со всей страны: качество услуг у нас не хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, а цены ниже. Поэтому мы активно привлекаем заказчиков.

Организаторы также прилагают усилия, чтобы увеличить продолжительность мероприятий, выйти за рамки одного дня. Это позволит существенно повысить доходы от их проведения и траты участников на товары и услуги, не связанные непосредственно с форумом, на который они приехали.