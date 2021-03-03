Нельзя сказать, что профессии садовника и ландшафтного дизайнера в Свердловской области мегапопулярны, но год от года интерес к ним растет. Хотя сезон в этой отрасли еще не начался, на портале hh.ru уже размещены четыре вакансии. Садовникам обещают зарплату 30-55 тысяч рублей в месяц, ландшафтному архитектору - от 50 до 120 тысяч.

Чтобы понять, кто устраивается на такую работу, корреспондент "РГ" отправилась на День "зеленой" карьеры. Проводит его ежегодно одна из известных ландшафтных компаний Екатеринбурга, чтобы найти сотрудников на сезон. В прошлом году на февральском отборе побывало 128 человек. Требуется не столько продемонстрировать профессиональный опыт (строго говоря, у большинства его и нет), сколько показать, командный ли вы игрок, действуете по привычной схеме или склонны к импровизации.

- Мы ищем садовников и ландшафтных рабочих, также нужны прорабы и бригадиры, менеджеры проектов. Не питайте иллюзий - труд тяжелый, - снимает розовые очки с новичков потенциальный работодатель Юлия Сорокина. - Чего только стоит вес поливочных шлангов! А сколько раз нужно растению поклониться: прополоть, прибрать мульчу, прежде чем оно начнет свои секреты рассказывать. У бригады ландшафтных рабочих из шести человек норма - разнести две машины грунта в день, или 15 кубов. Причем одной физической выносливости мало, надо еще понимать, что и зачем делаешь, можно ли как-то по-другому - быстрее, проще, лучше, при этом не навредив растению.

Соискатели оказались не из пугливых. Вот девушка с вузовским дипломом ландшафтного дизайнера, учится в магистратуре. Другая по специальности - кадастровый инженер, хотя в последнее время осознала, что занимается не тем, чем хотелось бы. Совсем юная, с виду еще студентка, готова пойти туда, куда возьмут. "Цветы сажала, сад есть, но с деревьями раньше дел не имела".

Зрелый мужчина честно признается, что пришел просто полюбопытствовать. Полгода назад он перебрался в Каменск-Уральский, чтобы ухаживать за пожилыми родителями, а там с ландшафтным дизайном все гораздо хуже. "Хочу посмотреть, что за перспективы открываются. Если срастется - готов работать удаленно", - заявляет он.

Принять решение о смене деятельности было легко, гораздо сложнее подготовить семью, ведь это осознанное уменьшение заработка

Примерно половина узнала о Дне карьеры из Инстаграма, кому-то рассказали муж или подруга.

- Это обычная ситуация, - улыбается Юлия Сорокина. - Приходят за компанию с мамами, подругами. Бывает, те в итоге бросают, а "сопровождающий" загорается, остается. Гендерные диспропорции - тоже российская особенность. За рубежом профессия ландшафтного дизайнера преимущественно мужская, у нас же трудятся женщины 35-40 лет с высшим образованием. Приходят, когда случается возрастной кризис, начинают искать себя. Еще на студентов рассчитываем, которые хотят принести пользу городу. Они молодые, современные, успели побывать в других странах и задаются вопросом: "А почему у нас не так?" Бабушек вот пока ни одной не было, хотя мы очень приветствуем привлечение пенсионеров: их не нужно учить полоть или поливать.

Признанная Мекка ландшафтного дизайна - Великобритания, там проходит главное отраслевое шоу. Славятся проектами Франция, Голландия, США, Китай. Россия пока в догоняющих: по сути, в нашей стране 70 лет ландшафтного дизайна не было, только сельское хозяйство, сады и огороды - стояла задача накормить население, о красоте не думали. Поэтому в профессии сегодня так много людей с непрофильным образованием: экономистов, бухгалтеров, юристов, инженеров, а также молодых мам в декрете.

- Если вы окончили архитектурный институт, это большое подспорье в карьере. Лесотехнический тоже в помощь. Здорово, если есть строительное образование: ландшафтные проекты похожи, просто мы работаем с живыми материалами, - поясняет директор компании.

Ирина Львова решила кардинально изменить вид деятельности в 50 лет. До этого занималась реализацией сувениров, помогала маме в саду.

- Недавно мы проходили обучение у гуру ландшафтного искусства, он вручал дипломы и сказал мне: "Вы настоящий садовник!" Я поймала себя на мысли, что это высшая похвала. На курсах было очень увлекательно. После каждого занятия я понимала, что пришла туда, куда хотела. Принять решение мне было легко, гораздо сложнее подготовить семью, ведь это осознанное уменьшение заработка, - откровенничает екатеринбурженка. - Первые недели ни рук, ни ног не чувствовала, утром тяжело было встать. Но потом мышцы привыкли, и теперь мне никакой фитнес не нужен.

Наталье Антон 38 лет, еще год назад она трудилась в салоне флористики, до этого преподавала изо и декоративно-прикладное искусство, занималась дизайном по текстилю: расписывала интерьеры, шила шторы, украшала свадьбы.

- Придя сюда, я впервые поняла, как это - работать в команде. Начала садовником, потом повысили до бригадира, - вспоминает Наталья. - У родителей есть сад, и вообще я выросла в частном доме в деревне, это все мне очень близко.

Отработать год садовником придется всем, хоть ты с профильным дипломом, хоть без. Говорят, после этого у выпускников вузов открывается совершенно другой взгляд на проектирование, оно становится зрелым. Одно дело рисовать 10-метровое дерево одним кружочком в программе, совсем другое - видеть, как кранами поднимают взрослые сосны, закрепляют по особой технологии. Студенты признаются, что за день работы "в полях" узнают столько же, сколько за год в вузе.

А знать действительно нужно немало. Например, будущим садовникам рассказывают о дендрологии, о вредителях и болезнях растений. О том, насколько важна при посадке форма и глубина ямы, иначе дерево погибнет. А есть еще нормы полива, разные типы удобрений для весны, лета и осени. Иностранцев шокирует, что можно заниматься дизайном ландшафта, который зимой закрывает метровым сугробом, а для Урала это повседневная практика.

Соискателям предстоит в течение месяца посетить пять бесплатных занятий по 3-4 часа и выполнить домашние задания. Один урок пройдет на реальном объекте. Дальше - срез знаний: кто пройдет, поступит на работу с испытательным сроком один месяц. За это время нужно доказать бригаде, которая сама распределяет премиальный фонд, что с вами она выполнит больше и лучше. Пройдете внутренний фильтр - включится KPI. Рабочий сезон с апреля до декабря, но работодатели нацелены полностью замкнуть годовой цикл.

- Мы сами формируем спрос и меняем отношение общества к профессии своими проектами, - рассказывает исполнительный директор ландшафтной компании Ирина Витман. - Зачастую вандалы только что посаженные растения выкапывают, газоны вытаптывают. Но не делать нашу работу нельзя: мы должны приучать детей к тому, что можно пройти мимо красивого растения и не сорвать его. Наша фирма сознательно отказалась от заказов в коттеджных поселках за глухими заборами. Ландшафтные проекты в новых ЖК - это совсем другое. Площади большие, пространства доступны многим семьям и их гостям. К тому же застройщики начали оформлять не только внутренние дворы, но и внешнюю территорию. Чтобы прохожие увидели и подумали: "Мы хотим так же!".