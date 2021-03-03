Директора школ Зауралья оказались в щекотливой ситуации. Закупая продукты для столовых учебных заведений, им нужно, с одной стороны, не нарушить закон о госзакупках, с другой - выполнить указания областных властей о приобретении продукции местных производителей. Впрочем, оказывается, это вполне возможно.

По словам директора регионального департамента образования и науки Андрея Кочерова, стоят две задачи: поддержать местных производителей и обеспечить качественное питание детей. Для этого ведомство вместе с департаментом агропромышленного комплекса занялось корректировкой единого школьного меню. К примеру, рис, который привозят из Китая, Вьетнама и других тропических стран, вполне можно заменить пшенной, пшеничной, манной крупами местного производства. То же относится к макаронным изделиям.

- Во-первых, чем длиннее путь от поля до кухни, тем продукты дороже, во-вторых, страдает их качество, - подчеркнул преимущества местной провизии Кочеров. - Если производитель находится в соседнем районе, можно спросить за качество с конкретного поставщика, а не с посредников.

Нередко молочные продукты в школы завозят из других регионов, а местные переработчики не знают, куда девать свои. Например, в одном из районов Зауралья недавно закупили молоко в Башкирии, хотя там есть свой молокозавод. Когда стали выяснять причину такого выбора, оказалось, что руководитель не задавался вопросом, чье молоко, - просто заключил прямой договор на поставку продукции.

Лимит прямых закупок как раз и позволяет заключать договоры с проверенными местными товаропроизводителями

Кстати, больше всего вопросов возникает именно к таким закупкам. Закон позволяет заключать прямые договоры на сумму до 600 тысяч рублей без конкурсных процедур. При этом директор не обязан отчитываться, почему выбрал конкретного поставщика, но, если поступит жалоба, нагрянет проверка, ему придется объясняться. Так, в одном из районов морковь для школы закупили в три раза дороже, чем предлагал поставщик из соседнего села. Что это - расточительство или злоупотребление? По данным образовательного ведомства, после проверок в области за неделю были уволены три специалиста, отвечавших за школьное питание.

В то же время лимит прямых закупок как раз и позволяет заключать договоры с проверенными местными товаропроизводителями. Но есть ситуации, когда без торгов не обойтись, а в них могут участвовать любые фирмы. В первую очередь это касается Кургана, где живет 40 процентов школьников региона. Большинство учебных заведений здесь обслуживает комбинат питания, который закупает продукты централизованно, значительными партиями. Однако и в этом случае, советуют в департаменте, нужно формировать техзадание так, чтобы изначально отсеять сомнительные фирмы, которые сначала сбивают цену на торгах, а потом привозят продукты неизвестного происхождения и сомнительного качества. Некоторые не гнушаются использовать мошеннические схемы, например, всем известны фокусы недобросовестных поставщиков с замороженной курицей, которую накачивают водой для увеличения массы. И хотя для детского питания нельзя использовать замороженное мясо, нарушения порой выявляются.

Между тем вкусы современных школьников совсем не те, что у взрослых. Скажем, мало кто из них любит пшенную кашу, тогда как рис дети едят охотнее. Не получится ли так, что деньги, выделенные государством на бесплатные обеды для начальных классов, будут потрачены зря? В 2020 году, например, на организацию школьного питания региону было предоставлено из федерального бюджета более 181 миллиона рублей, а в 2021-м субсидии превысят 441 миллион. По мнению директора гимназии № 47 Кургана, сопредседателя регионального штаба ОНФ Ольги Баланчук, которая регулярно участвует в проверках качества школьного питания, многое зависит от родителей. Школьные обеды, приготовленные по нормам СанПиН, многим не нравятся.

- Ребята не едят в столовой не потому, что невкусно, а потому, что дома привыкли не к кашам, а к фастфуду, - говорит она. - Культуру здорового питания детям должны прививать родители. Важно, чтобы именно они принимали участие в проверках, могли попробовать школьные обеды.

Между тем

В каждой школе существует бракеражная комиссия, оценивающая качество блюд. В нее входят представители образовательной организации, медицинские работники и родители. Кроме того, департамент договорился с региональным Россельхознадзором о том, что его специалисты будут бесплатно по возможности делать анализ продуктов для школ. Власти надеются: такой всесторонний контроль позволит отсечь недобросовестных поставщиков.