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03.03.2021 22:10
Рубрика: Происшествия

Ледяной капкан

Сотни семей оленеводов оказались в зоне бедствия
Текст: Елена Мационг ("Российская газета", Салехард)
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Мощной коркой льда толщиной в три сантиметра и шапкой снега покрылись пастбища оленей в тундрах Ямальского района. Животные не могут пробить ледяной панцирь и добраться до ягеля. Под угрозой более 65 тысяч животных, 250 оленей уже погибли.
Олени не могут пробить ледяной панцирь и добраться до ягеля. Кроме голода их изматывает еще и сильный мороз. Фото: Татьяна Андреева/ РГ Олени не могут пробить ледяной панцирь и добраться до ягеля. Кроме голода их изматывает еще и сильный мороз. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Олени не могут пробить ледяной панцирь и добраться до ягеля. Кроме голода их изматывает еще и сильный мороз. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

По словам исполнительного директора Союза оленеводов Ямала Тимура Акчурина, животные сбились в большие группы, они напуганы и ослаблены. С самолета в тундру уже забросили 80 тонн минеральной подкормки и комбикорма. Но олени их почти не едят. Они очень чувствительны к малейшим химдобавкам.

Фото: Татьяна Андреева
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По словам руководителя сеяхинской общины "Валама" Леонида Вануйто, гибнут животные еще и из-за сильного холода. У них промерзают ноги. И они не могут встать.

Оленеводы оказались в очень сложной ситуации. Тяжелее всего приходится семьям с небольшими стадами - от 100 до 200 оленей. Вообще семье оленевода из 10 человек, включая детей и пенсионеров, нужно иметь не меньше 600 оленей, чтобы обеспечить свое существование. По данным исследований ученых Научного центра изучения Арктики, богатым считается хозяйство, где больше 880 оленей, средним - 390, бедным - до 104 особей.

И все же в среднем доходы кочевников невелики, по данным АПК региона, они не превышают 35 тысяч рублей в месяц. От одного оленя можно получить доход от силы 8-10 тысяч рублей. И без помощи самим оленеводам не компенсировать ущерб от природной стихии.

Как сообщили власти Ямальского района, который оказался в зоне бедствия, из резервного фонда уже выделены деньги для поддержки оленеводов. Выплата составляет 17,7 тысячи рублей на семью и 14 тысяч рублей - на семью пенсионеров. Предприятия по добыче углеводородов стараются обеспечить кочевников топливом, дровами, продуктами. Строго контролируются цены на продукты.

Под угрозой гибели оказались более 65 тысяч оленей. Они принадлежат 318 семьям оленеводов, благополучие которых зависит от этих животных

Все это поможет оленеводам продержаться, но не решает самой проблемы - как жить дальше при таких убытках. На Ямале "ледяной капкан" случается довольно часто. И давно пора ввести механизм компенсаций в случае гибели животных из-за гололеда. Но в законе нет такого страхового случая! Инициативу оленеводы выносили на суд депутатов местного Заксобрания. Но "антигололедный" закон так и не принят. Хотя на Ямале самое большое стадо оленей в мире - почти миллион животных. Это треть поголовья нашей страны.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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