По словам исполнительного директора Союза оленеводов Ямала Тимура Акчурина, животные сбились в большие группы, они напуганы и ослаблены. С самолета в тундру уже забросили 80 тонн минеральной подкормки и комбикорма. Но олени их почти не едят. Они очень чувствительны к малейшим химдобавкам.
По словам руководителя сеяхинской общины "Валама" Леонида Вануйто, гибнут животные еще и из-за сильного холода. У них промерзают ноги. И они не могут встать.
Оленеводы оказались в очень сложной ситуации. Тяжелее всего приходится семьям с небольшими стадами - от 100 до 200 оленей. Вообще семье оленевода из 10 человек, включая детей и пенсионеров, нужно иметь не меньше 600 оленей, чтобы обеспечить свое существование. По данным исследований ученых Научного центра изучения Арктики, богатым считается хозяйство, где больше 880 оленей, средним - 390, бедным - до 104 особей.
И все же в среднем доходы кочевников невелики, по данным АПК региона, они не превышают 35 тысяч рублей в месяц. От одного оленя можно получить доход от силы 8-10 тысяч рублей. И без помощи самим оленеводам не компенсировать ущерб от природной стихии.
Как сообщили власти Ямальского района, который оказался в зоне бедствия, из резервного фонда уже выделены деньги для поддержки оленеводов. Выплата составляет 17,7 тысячи рублей на семью и 14 тысяч рублей - на семью пенсионеров. Предприятия по добыче углеводородов стараются обеспечить кочевников топливом, дровами, продуктами. Строго контролируются цены на продукты.
Все это поможет оленеводам продержаться, но не решает самой проблемы - как жить дальше при таких убытках. На Ямале "ледяной капкан" случается довольно часто. И давно пора ввести механизм компенсаций в случае гибели животных из-за гололеда. Но в законе нет такого страхового случая! Инициативу оленеводы выносили на суд депутатов местного Заксобрания. Но "антигололедный" закон так и не принят. Хотя на Ямале самое большое стадо оленей в мире - почти миллион животных. Это треть поголовья нашей страны.