За долгую историю тюменский ковер не раз переживал периоды как триумфа, так и забвения. До сих пор в регионе удавалось сохранять уникальный художественный промысел, но то, что происходит сейчас, может окончательно лишить его высокого статуса и вычеркнуть из списка местных брендов. Речь о возможном закрытии Сибирской ковровой фабрики (СКФ), оставшейся без госзаказов. Директор предприятия Анатолий Кондратьев уже готов опустить руки и попрощаться с уникальным коллективом, если в ближайшие полгода на проблемы предприятия не обратят внимания власти и депутаты.

Крупнейшим центром ковроткачества Тюменский уезд стал еще в XVIII веке. Кропотливым ремеслом, получившим начало от рукоделия бухарцев, занимались династиями, улицами, целыми деревнями и при этом неплохо зарабатывали: ковры охотно раскупали ямщики, а проезжие купцы приобретали их оптом, чтоб сбыть на Ирбитской ярмарке. До революции в Западной Сибири работали четыре фабрики - в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. В 1970-е производство осталось в Ишиме и Тобольске - на каждом предприятии трудилось по две тысячи человек.

В 1990 годы с минимумом заказов остались лишь ишимские мастера, но и те скоро разбрелись, а сметливые дельцы превратили цеха в рынок, часть станков распродали, другую готовились сдать на лом. 20 лет назад, заручившись поддержкой мэра города, восстановить утраченное буквально из пепла взялись супруги Кондратьевы. Возможно, только благодаря им сегодня СКФ - единственное в стране предприятие, специализирующееся на ручном ткачестве в ворсовой, безворсовой, махровой и смешанной техниках. Остальные, а их было более тридцати, давно закрылись, о былой славе напоминает лишь фотоальбом 1952 года.

Если до пандемии было еще терпимо - удавалось находить частные заказы, то сейчас и богатым людям не до того, поэтому мастерам платить нечем

В 2010 году фабрика вошла в реестр организаций народных художественных промыслов РФ. Вообще 2009-2012 годы здесь считают лучшим временем: тогда инициативная хозяйка Елизавета Кондратьева убедила местных законодателей реализовать творческий проект "От эскиза к ковру". В архивах Московского НИИ художественной промышленности были найдены более сотни технологических карт тюменских образцов советского периода и по ним сделаны пять десятков современных реплик размером два на три метра, для которых в музее изобразительных искусств оформили прекрасную выставочную площадку. Были задания - станки работали бесперебойно.

Кондратьева вынашивала новые идеи, строила планы, но пять лет назад попала в серьезное ДТП - пришлось отойти от дел. Сейчас фабрикой заправляют ее муж Анатолий и дочь Анна. На фоне семейного горя для них это непросто…

- Промысел только тогда живет, когда есть мастера, сохранена технологическая цепочка, а у руля стоит настойчивый, пробивной руководитель-организатор, знающий дело и его проблемы, определяющий сверхзадачи на много лет вперед, - уверена доктор искусствоведения, руководитель арт-салона "На Никольской" Наталья Сезева (много лет она собирает и систематизирует информацию по народным, в том числе тюменским коврам).

Махровый ковер ручной работы - недешевая вещь (квадратный метр стоит до 85 тысяч рублей). Два-три мастера ткут его на протяжении четырех месяцев. Учтите стоимость натурального сырья, его покраску, просушку, нарезку... Приобретают такую продукцию единицы - кто способен ее оценить и имеет достаточно средств. И если до пандемии было еще терпимо - удавалось находить частные заказы, то сейчас и богатым людям не до того, поэтому мастерам платить нечем - за последний год СКФ потеряла шесть ткачих. В сложившейся ситуации спасти предприятие могло бы госзадание, как в прежние годы. Как подчеркивает руководитель фабрики, нужны не деньги, а работа - помощь с заказами.

Надо сказать, что комитету областной Думы по социальной политике было поручено совместно с правительством региона проанализировать итоги проведенного в 2020 году мониторинга и рассмотреть вопрос целесообразности разработки проекта местного закона "О народных художественных промыслах", а также актуализировать реестр местных ремесленников. Но пока новостей по этому поводу нет.

Заместитель председателя облдумы Виктор Рейн, который много лет лично помогал СКФ, убежден: поддержка мастеров позволит получить положительный эффект в самых разных сферах, скажется на развитии туризма, малого предпринимательства, импортозамещения, на сохранении традиционных элементов культуры и даже укреплении института семьи.

Наталья Сезева более категорична:

- Сохранить фабрику власть просто обязана, иначе это выльется во всемирный позор. Для начала необходимо закрепить в региональном законе положение о поддержке и сохранении уникального сибирского промысла именно на базе СКФ, которая пока еще не лишилась цехов, оборудования, специалистов. Нам нужны собственный экспертный совет и звание "народный мастер", - перечисляет она. - Самая уместная форма спасения предприятия и бренда - художественные просветительские государственные и частные проекты. В регионе немало солидных компаний, которым не накладно заказать работы - их цена с годами будет только расти. В Европе, например, почти каждый банк считает за честь содержать картинную галерею.

Еще один возможный ход - действовать через представительства области в крупных культурных центрах России, создав для каждого уникальную коллекцию и сувенирные образцы, чтобы показывать и продавать их иностранцам. К популяризации промысла неплохо бы привлечь студентов профильных вузов, ведь это благодатная тема для научного исследования. В турмаршруты по Ишиму надо обязательно включить единственное в стране ковровое производство, ведь не одним только сказочником Ершовым знаменит малый город на юге области.

В общем, пока законодатели "рассматривают вопрос", искусствоведы готовы проработать нечто вроде бизнес-плана и бороться за судьбу тюменского ковра.

Кстати

Тюменский махровый ковер, как и тобольская резная кость - народные художественные промыслы России. Одним из первых ковер с черным фоном, символизирующим плодородную землю, изумрудной зеленью и ярко-красными розами и маками воспел художник Василий Суриков в знаменитом полотне "Взятие снежного городка". На выставках в Париже, Санкт-Петербурге, Генуе и Варшаве в начале XX века ему неизменно присуждали золотые медали. Изделием из сибирской глубинки до сих пор вдохновляются зарубежные дизайнеры.