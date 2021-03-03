Тюменским предпринимателям возместят затраты на лизинг оборудования

Данной помощью можно воспользоваться целенаправленно - чтобы возместить часть затрат на уплату первого взноса на лизинг оборудования. Моор подчеркнул, что в предыдущие годы у предпринимателей такая мера была востребована: с 2016-го по 2020-й они получили ее 347 раз.

- Благодаря поддержке инвестиции в основной капитал составили более двух миллиардов рублей, - отметил он.

Путь до субсидии недолгий и нетрудный: с 1 по 15 апреля заявки от бизнесменов ждут специалисты регионального департамента инвестиционной политики. Задать вопросы и уточнить информацию можно по телефонам: +7 (3452) 42-66-42, +7 (3452) 42-66-52, e-mail: SaryYuV@72to.ru, DeryazhnayaYuP@72to.ru.

Добавим, что это не первая и наверняка не последняя мера поддержки тюменского правительства субъектов МСП. В конце 2020 года, выступая с очередным посланием перед парламентариями, Александр Моор высказался за сохранение рабочих мест и доходов населения и поручил правительству при первой возможности приступить к восстановлению региональной экономики.

Так, с 1 января текущего года в Западной Сибири уже продлили мораторий на повышение налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и патент-систему. Налоговые каникулы для тех, кто ведет производственную, социальную, научную деятельность или же предоставляет бытовые услуги и услуги для временного проживания, продлятся до 2024 года. Сейчас в регионе зарегистрировано около 35 тысяч ИП. Этой льготой пока воспользовались чуть более 600 человек.

Тем временем российское правительство готово выделить 7,8 миллиарда рублей из Резервного фонда на запуск новой льготной программы кредитования под три процента - и тоже для МСП. Заявки на заем денежных средств банки будут принимать с 9 марта по 1 июля. Этот механизм рассчитан на участников программы ФОТ 2.0, занятых в особо пострадавших из-за коронавируса отраслях: сфере общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма. Доступ к помощи микро- и малые предприятия получат по основному или дополнительному кодам ОКВЭД, а средние и крупные - только по основному. В Министерстве экономического развития РФ считают, что предложение будет интересно как минимум 75 тысячам предприятий, где заняты 1,5 миллиона человек.