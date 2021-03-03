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03.03.2021 15:19
Рубрика: Происшествия

Оставшийся без глаза из-за стрижки газона уралец отсудил миллион рублей

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Житель Сренего Урала, который восемь лет возил школьников Слободо-Туринского района на уроки, лишился не только рабочего места, но и здоровья. Во время покоса травы по поручению директора Сладковской школы он повредил роговицу левого глаза, позже ему установили глазной протез. Недавно мужчина добился компенсации морального вреда за потерю зрения: суд апелляционной инстанции взыскал с учреждения 1 миллион рублей.

Как рассказали "РГ" в Свердловском областном суде, 66-летний Вячеслав, водитель школьного автобуса, получил летом 2019-го производственную травму. Когда он косил траву ручным бензиновым триммером на пришкольной территории, в левый глаз попал сор. При этом защитные очки, которые лежали в гараже с инструментами, Вячеслав не надел, сказав, что они непригодны для работы, и выполнял поручение директора в личных солнцезащитных очках.

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Нетрудоспособность мужчины признали только на третий день в Байкаловской центральной районной больнице. Ему назначили лечение в Екатеринбурге, где врачи единственным выходом посчитали удаление глаза и установку протеза, после чего об инциденте узнали и в школе. Он потребовал через Слободо-Туринский районный суд взыскать с учреждения компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей.

Несмотря на то, что травму отнесли к категории тяжелых (работник на треть утратил свою профессиональную трудоспособность), его заявление удовлетворили частично. Ответчик настаивал, что водитель сам допустил нарушения техники безопасности. По решению первой инстанции, которое Вячеслав на днях смог обжаловать, выплатили компенсацию морального вреда на сумму 150 тысяч рублей и 5300 в счет судебных расходов.

- Согласно заключению госинспектора труда установлено, что причинами, вызвавшими несчастный случай, являются неприменение работником средств индивидуальной защиты, которыми его не обеспечил работодатель. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отметила, что и сам ответчик не установил грубой неосторожности в действиях истца, - отметили в пресс-службе облсуда.

Учитывая утрату возможности работать на прежней должности, длительность лечения и все перенесенные операции, после которых Вячеслав до сих пор испытывает боли в области глаз, суд высшей инстанции увеличил размер компенсации морального вреда до одного миллиона рублей.

Сейчас, как уточнили "РГ" в областном суде, мужчина ищет работу на бирже труда: группу инвалидности из-за полученной травмы ему не присвоили.

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В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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