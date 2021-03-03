В Следственный комитет, прокуратуру, главное контрольное управление и контрольно-счетную палату Челябинской области поступили заявления от представителя стройконтроля, который наблюдал за ходом работ по обустройству территории, прилегающей к челябинскому стадиону "Центральный". Проведенная с привлечением специализированной организации проверка выявила искусственное завышение расценок на сумму более 4,7 миллиона рублей.

Муниципальный контракт на капремонт прилегающей к стадиону территории был заключен 3 декабря 2019 года. Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение "Стадион "Центральный", исполнитель - строительная компания "АНН". По словам контролеров, проблемы у подрядчика начались практически на старте работ.

- В течение лета они велись очень медленно, и подрядчик несколько раз обещал скорый прорыв в темпах, - рассказывает представитель стройконтроля - замдиректора компании "РУПР" Александр Аникин. - В итоге в начале августа 2020 года мы обратились с письмом к заказчику, указали выявленные недостатки и предупредили, что при существующих темпах подрядчик закончит работу в лучшем случае к концу 2021 года вместо предусмотренного контрактом срока - 31 августа 2020-го.

На 31 августа фактически было выполнено около 20 процентов от запланированного объема. Ко всему контролеры выявили нарушения технологии, например, применялась более дешевая фракция щебня, его слой почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом, а кое-где щебня вообще не оказалось, и т.д. При этом подрядчик предоставлял недостоверные сведения и не устранял недостатки, обнаруженные стройконтролем. В сентябре 2020-го специалисты изложили все замечания в письме начальнику управления по физкультуре и спорту администрации Челябинска Максиму Клещевникову, курирующему стадион. "Складывается впечатление, что подрядчик осознанно и запланировано производит грубые нарушения контракта, условий проектно-сметной документации и требований строительных норм, экономя при этом на затратах… Выявленные грубые нарушения являются основанием для приостановки работ", - говорится в этом документе.

Новая организация благополучно приняла у строителей работы без устранения выявленных предыдущими контролерами замечаний

- Но вместо принятия мер по отношению к подрядчику на нас начали откровенно давить: и директор стадиона, и начальник управления стали звонить и требовать принять работы, так как подрядчику нужно перечислить деньги, - так оценивает дальнейшее развитие событий Аникин.

А затем контролерам сообщили… о расторжении договора с ними. И, несмотря на отказ исполнителя расторгнуть договор, заказчик заключил его с новой организацией, "Агроинвестстрой", которая благополучно приняла у строительной компании работы на сумму более 11 миллионов рублей - без устранения выявленных предыдущими контролерами замечаний. Заказчик при этом продлил срок действия муниципального контракта сначала на два месяца, а затем, вопреки нормам законодательства, еще раз - до 31 декабря 2021 года. Сумма контракта при этом увеличилась с 35-ти до 39,2 миллиона рублей.

- Как руководство стадиона, так и управление физкультуры и спорта игнорировали многочисленные сообщения о нарушениях со стороны подрядчика, а оплата и приемка некачественно выполненных работ производилась даже после того, как в присутствии сотрудников МВД, независимого эксперта и представителя заказчика были выявлены существенные отклонения от госконтракта: толщина уложенного асфальтобетона на 20 процентов меньше заявленного в контракте, а щебня - почти в два раза, - рассказывает Аникин. - Специализированной проектной организацией "АЗИМУТ ПРО" был проведен анализ, в ходе которого обнаружены манипуляции с данными в документах. В итоге стоимость принятых у подрядчика работ только по документам (без учета экономии на материалах) лишь с сентября по октябрь 2020 года оказалась завышена более чем на 4,7 миллиона рублей по сравнению с расценками, указанными в сметной документации. И эти искаженные документы подписали все: директор стадиона (заказчик), подрядчик и новый стройконтроль.

Компания "РУПР" направила в надзорные органы и управление МВД заявления о признаках совершенного группой лиц преступления с просьбой принять срочные меры для приостановки промежуточных оплат по данному объекту до выяснения всех обстоятельств. Главное контрольное управление сообщило, что проверка по заявлению будет в первом квартале 2021 года, а УМВД уже проводит мероприятия по заявлению о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Между тем, несмотря на получение промежуточных платежей (а суммы, как можно судить по информации, размещенной на сайте госуслуг, многомиллионные), подрядчик до сих пор объект не закончил.