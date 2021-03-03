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03.03.2021 18:45
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области в ДТП со "скорой" погибла пациентка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП со "скорой", в котором погибла одна из находившихся в машине пациенток. Автомобиль скорой помощи ударил отцепившийся от иномарки прицеп, сообщили в ГИБДД региона.

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- Авария произошла сегодня на 53 километре автодороги Кизильское - Бреды - граница Казахстана, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. - 28-летний водитель Mitsubishi L200, по предварительным данным, допустил отцепление прицепа, который допустил касательное столкновение со встречной скорой под управлением 46-летнего водителя. После чего двигающийся позади скорой "УАЗ Патриот" под управлением 50-летнего мужчины во избежание столкновения с прицепом съехал в правый кювет.

В результате аварии погибла 57-летняя пациентка, находящаяся в автомобиле "скорой". Водитель и еще две женщины получили телесные повреждения. Как уточнили в минздраве региона, в медицинском автомобиле в момент аварии вместе с водителем и фельдшером находились четыре пациента. Остальные получили незначительные ушибы, фельдшер не пострадал. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты доставлялись для госпитализации в Магнитогорск.

В автомобиле "УАЗ патриот" пострадали два пассажира - 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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