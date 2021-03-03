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03.03.2021 14:54
Рубрика: Власть

В школах Ямала запустили отличную альтернативу Zoom - платформу "Сферум"

Текст: Елена Панова
Новая отечественная информационно-коммуникационная платформа "Сферум" способна поддерживать групповые видеоконференции численностью до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально "поднимать руку" или включать демонстрацию экрана. В результате она служит прекрасной заменой Zoom.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сейчас в школах региона началось тестирование новой системы. Для работы с сервисом зарегистрировались уже 16 школ округа, в ближайшее время запланировано подключение еще 30 школ. Программа полностью адаптирована для работы в учебных заведениях.

Как подчеркнули в департаменте образования ЯНАО, нововведение ни в коем случае не заменяет традиционную форму обучения, но отлично дополняет и расширяет его.

Кроме того, платформа дает возможность школьникам региона участвовать во всероссийских и международных образовательных мероприятиях.

Отметим: ранее премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность развития цифровых платформ для разработки образовательных проектов и напомнил регионам о необходимости в течение 2021 года обеспечить Интернетом все образовательные учреждения страны.

Фото: iStock
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- Сегодня все школы округа обеспечены Интернетом. Все городские и каждая вторая сельская школа имеют высокоскоростное подключение к Глобальной сети. В этом году будут подключены оставшиеся 19 сельских общеобразовательных учреждений, - сообщил Марат Ныкышов, заместитель директора департамента образования ЯНАО.

Кстати , Ямал входит в пятерку ведущих регионов по использованию цифровых образовательных платформ. Еще до пандемии в 30 школах ребята начали заниматься с помощью сайтов "Учи.ру", "Яндекс.учебник" и других.

В сентябре прошлого года заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между департаментом образования ЯНАО и федеральными платформами "Яндекс.учебник", "Учи.ру", Skysmart. Сейчас в округе обеспечено взаимодействие с целым рядом ведущих цифровых образовательных платформ: "Учи.ру", Skyeng, "Мобильное электронное образование", "Яндекс.учебник", "Якласс", "Физикон", "Фоксфорд", "Открытая школа", "Глобаллаб", Native class.

Как отмечают в департаменте образования ЯНАО, все эти платформы позволяют изучать физику, математику, английский язык и другие предметы с участием в том числе столичных и международных педагогов. На данный момент сервисами могут пользоваться все школы округа. Причем для учеников и учителей пользование этими ресурсами полностью бесплатно.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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