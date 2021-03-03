Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за испорченный букет

За увядший раньше срока или испорченный букет цветов покупатель может вернуть деньги, рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре.

Этот вопрос актуален накануне празднования 8 Марта, когда, по экспертным оценкам, объем продаж у цветочных магазинов увеличивается в 50-100 раз, в зависимости от точки. А по всей стране продаются сотни тысяч, если не миллионы тонн цветов. Например, по данным Краснодарской таможни, только из соседней Абхазии в Россию к празднику ввезут до 215 тонн задекларированной мимозы.

Немалая часть букетов будет доставляться курьерами. И тут возникает одна из проблем, с которой столкнулся обозреватель "РГ", получив от крупной флористической компании через курьера букет на 14 февраля. Компания не подготовилась к морозной погоде - в тот день в столице и по области столбик термометра опустился ниже 14 градусов. Курьер нес букет от машины до подъезда без защитного покрытия. Буквально минуты хватило, чтобы погубить половину композиции. Уже через 15 минут после доставки цветы начали чернеть, а к вечеру стало ясно, что красоту не спасти.

Основание для возврата денег компания, получившая еще до доставки за букет 100 процентов его стоимости, заявленной на сайте, не нашла. История продолжалась несколько дней, до тех пор, пока в споре с цветочной компанией не были приведены ссылки на ст. 18 Федерального закона "О защите прав потребителей".

"Ухудшение качества товара по вине продавца и (или) курьера, направленного продавцом в рамках исполнения договора, заключенного с потребителем, может служить основанием для предъявления потребителем требования о расторжении соответствующего договора и возврата стоимости как приобретенного товара, так и стоимости доставки", - пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. Иными словами, при доставке некачественного букета есть основание требовать полную компенсацию его стоимости, включая деньги, уплаченные за доставку.

При этом в надзорном ведомстве добавили, что у покупателя нет оснований для предъявления претензий, если продавец своевременно информировал об особенностях растения или букета и действиях, которые необходимо предпринять покупателю для сохранения его товарного вида. Но потребитель нарушил рекомендации. "Также потребитель не вправе предъявлять требование о возврате стоимости растения (букета) в случае выявления недостатка, о котором был информирован продавцом на этапе выбора букета", - уточнили в Роспотребнадзоре.

По закону информация продавца должна содержать сведения о потребительских свойствах товара, в данном случае, растения или букета. Такая информация касается особенностей по срокам годности, содержания растений или букетов, их хранения и транспортировки. "К числу обязательной информации, которую должен предоставить продавец, отнесена информация о правилах и условиях эффективного и безопасного использования товаров (см. п. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей)", - добавили в Роспотребнадзоре.

Если букет покупается дистанционно, по интернету, продавец обязан рассказать об особенностях товара на сайте, в каталогах, буклетах, проспектах, фотографиях или в других информационных материалах и технических средствах связи, уточнили в Роспотребнадзоре. Лучше иметь в виду это обстоятельство, так как потом в споре с продавцом можно будет указать на визуальное несоответствие полученного товара тому, что заявлено на фото продавца.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Алена Узбекова

Сколько зарабатывают производители и продавцы букетов

Негатив от испорченного букета обостряет бытующее мнение о том, что игроки цветочного рынка, прежде всего, посредники, зарабатывают баснословные деньги. Эксперты считают, что в России, где принято дарить цветы, рентабельность этого бизнеса доходит до 200 процентов. Такую сверхприбыль еще надо поискать в других легальных секторах экономики.

Однако уровни дохода звеньев цветочной цепи различаются, уверяет президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. "Например, рентабельность российских производителей цветов в последние годы существенно снизилась, так как были понижены ввозные пошлины на импортный товар и повышен НДС до 20%. Сегодня рентабельность составляет от 7 до 15 процентов. Примерно та же рентабельность и у цветочных магазинов. Редкие открывшиеся цветочные магазины продолжают работать более трех-четырех лет", - рассказал эксперт "РГ".

По словам Алексея Ситникова, в готовом букете, который курьер доставляет заказчику, доля производителя составляет 30-35 процентов. Еще 20-25 процентов в конечной стоимости букета заложены на покрытие убытков, то есть на нераспроданные и выброшенные цветы. Как правило, около трети цветов, закупленных магазином, проданы не будут.

Остальные части, входящие в себестоимость букета, распределяются на издержки посредников "цветочной цепочки". Всего в ней обычно три-четыре звена, они перекупают цветы друг у друга от самых крупных до мелких партий.

Как посчитать себестоимость букета

Себестоимость тюльпанов, выращенных в нашей стране, во многом зависит от цены луковицы и курса рубля к евро, так как в России луковицы не производятся, а завозятся из Голландии, рассказал Алексей Ситников.

"Луковицы тюльпанов стоят от до 20 до 60 евроцентов за штуку в зависимости от гибрида. Себестоимость тюльпана находится в пределах 17-18 рублей. Производители продают цветы по цене от 19-20 рублей за штуку", - уточнил представитель тепличной ассоциации. На прилавках магазинов тюльпаны продаются по цене от 25-29 до 60-70 рублей за штуку, в зависимости от вида цветка.

Себестоимость российской розы также зависит от технологии выращивания и в среднем укладывается в 18-20 рублей за штуку. На стоимости цветка сказывается его длина, уточнил Алексей Ситников. Есть розы высотой 40 сантиметров, а есть и с длиной стебля 80 сантиметров. Крупнооптовая цена у производителей колеблется в зависимости от высоты цветка и перед праздникам составляет от 27 до 65 рублей за штуку. В течение года отпускные цены могут быть ниже.

Также на стоимость влияет сорт. Кустовые розы дороже. "Сейчас в премиальном классе цена роз привязана еще и к наличию аромата. Цветы с выраженным запахом стоят дороже", - отметил Алексей Ситников.

Выращивают также из привозных луковиц в России лилии. Остальные цветы завозятся.