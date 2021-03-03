Роспотребнадзор рекомендовал школьникам больше спать в период экзаменов

- Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна примерно на 1 час на время экзаменов, перед контрольными работами, - советует Роспотребнадзор.

В ведомстве объяснили: в 1-4 классе ребенок должен спать примерно 10-10,5 часа, в 5-7 классе - 10,5 часа, в 6-9 классе - 9-9,5 часа, в 10-11 классе - 8-9 часов.

- При недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый "быстрый сон"), от которой зависит способность к обучению и его успешность, - подчеркивают специалисты. - У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30%.

Ложиться спать и вставать следует в одно и то же время. Не стоит даже на время дистанционного обучения сдвигать привычные часы сна. Необходимо ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов). Кровать у ребенка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать.

Что еще важно для здоровья школьников? Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

Оптимальное количество занятий с использованием компьютеров в течение учебного дня для обучающихся 1-4 классов составляет 1 урок, для обучающихся в 5-8 классах - 2 урока, для обучающихся в 9-11 классах - 3 урока.

Ну и, конечно, питание. Для школьников требуется 5 приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов. Завтрак дома 7.30 - 8.00. Затем горячий завтрак в школе 11.00 - 11.30, обед в школе 12:30-13:00 или дома 14.00 - 14.30, полдник 16.30 - 17.00, ужин 19.00 - 19.30.