Россиянин Даниил Квят стал резервным пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альпин". Об этом информирует пресс-служба команды.

Основными пилотами "Альпин" (прежнее название - "Рено") являются двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон. Первый этап нового сезона "королевских гонок" пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.

- Постараюсь использовать свой опыт в "Альпин". Резервный пилот должен сохранять форму, так что я с нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях, - приводит слова Квята пресс-служба "Альпин".

В прошлом сезоне Даниил выступал за "Альфа Таури". По окончании сезона руководство коллектива не стало продлевать соглашение с россиянином, а его место займет японец Юки Цунода.