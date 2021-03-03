Сбербанк снизил минимальный первый взнос по ипотеке с господдержкой

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотечной программе "Господдержка 2020" с 20 до 15%. Минимальный взнос для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости, снижен с 50 до 30%.

По условиям госпрограммы минимальный взнос как раз составляет 15%. На этом уровне он установлен у ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка и других банков.

По программе господдержки можно оформить ипотеку на квартиру в новостройке на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей - в других регионах. Программа продлена до 1 июля, обсуждается ее дальнейшее продление, но уже в более "адресном" варианте.