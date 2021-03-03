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Текст:   Игорь Зубков 
20:37 03.03.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)

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Сбербанк снизил минимальный первый взнос по льготной ипотеке

Сбербанк снизил с 50 до 30% минимальный первоначальный взнос по льготной программе "Господдержка-2020" для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: diy13 / istock
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов

Минимальный взнос для клиентов с подтверждением дохода остался прежним - 15% стоимости квартиры (ниже он не может быть по условиям госпрограммы), на том же уровне он установлен у ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка и других банков. Ранее Сбербанк увеличил с 20 до стандартных 30 лет максимальный срок кредитования по программе. По ней сейчас в банке выдается около 90% ипотеки на новостройки.

По этой программе можно оформить ипотеку на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей - в других регионах. Программа запущена в апреле прошлого года, она обеспечила рекордные выдачи ипотеки, в октябре была продлена до 1 июля (всего за 2020 год по ней выдано свыше 1 трлн руб. кредитов), обсуждается ее дальнейшее продление, но уже в более "адресном" варианте. Ставки по ней не могут превышать 6,5%, средневзвешенная ставка по программе у топ-15 банков, по данным ДОМ РФ, составляет 6,06%, тогда как рыночная ставка на квартиры в новостройках - 7,86%.