В Следственном комитете по распоряжению Александра Бастрыкина идет проверка соцсетей, в которых детей склоняют к опасным действиям.

Больше всего претензий у правоохранительных и надзорных ведомств в последнее время к ТiкТок. Фото: Getty Images

Уже несколько дней такие соцсети, в первую очередь - "детский" Tik Tok, оказались в центре внимания родителей, политиков и правоохранителей.

Начиная с конца февраля в социальных сетях стали как пожар распространяться ролики и информация, склоняющие детей попробовать сделать то, что в лучшем случае плохо закончится для их здоровья, в худшем - жизни.

Детям показывают, как попробовать спрыгнуть, проскочить, перебежать и пролететь…

Первыми тревогу забили родители. Те из них, кто замечает, что смотрят и в чем "живут" их чада.

Они стали звонить во все колокола, и их очень быстро услышали. Прошло буквально пара дней, и отозвались чиновники, политики и следователи. Реакция власти объяснима - это уже было.

Родители уже хоронили детей, которые после общения в виртуальном пространстве уходили из жизни, не понимая, что творят. Но тогда, пять лет назад, взрослые не сразу оценили степень опасности.

- В адрес Следственного комитета России поступают обращения с просьбой об организации процессуальной проверки с целью проведения оперативных и следственных мероприятий, направленных на пресечение распространения данной информации и установление лиц, причастных к ее распространению, - объявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На призывы в Tik Tok обратили внимание и власти Москвы. Как только ролики набрали вирусную популярность, в родительских коммьюнити в Сети появились предостережения.

"Просим вас поговорить с вашими детьми, еще раз сказать им, что вы их любите и они вам дороги, - гласит сообщение от учителя в одном из родительских чатов. - Только заботой и вниманием мы можем оградить наших детей от реальной угрозы манипулирования их сознанием".

В пресс-службе департамента образования и науки Москвы "РГ" подтвердили, что школы действительно делали такую рассылку.

Как сказали в ведомстве, это обычная практика в подобных случаях. "Школы регулярно проводят с учениками и их родителями профилактическую работу разной направленности", - комментируют в департаменте.

Особое внимание уделяется проблемам детского травматизма и психологическим сложностям в школе.

Наутро после заявлений от Следственного комитета TikTok объявила, что удаляет контент, нарушающий правила, в том числе тот, который изображает, пропагандирует, нормализует или прославляет нанесение себе вреда. Хештеги, под которыми такой контент распространяется, также блокируются, "чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах", подчеркнули в TikTok.

Родители стали звонить во все колокола, и их очень быстро услышали. Прошло буквально пара дней, и отозвались чиновники, политики и следователи

Верить этим заявлениям? Те, кто занимается следствием по делам об опасном контенте в соцсетях, крайне скептически относятся к подобным заверениям. Достаточно вспомнить дело, которое расследовали в Санкт-Петербурге.

Это было очень громкое дело против одного из администраторов "групп смерти" в социальной сети. Его звали Филипп Будейкин, зарегистрированный в социальной сети под псевдонимом Филипп Лис.

Этот самый "Лис" весной еще 2016 года в Москве и Московской области в социальной сети "ВКонтакте", как потом напишут следователи, осуществлял постоянную деятельность, направленную на распространение среди несовершеннолетних пользователей Сети пренебрежения к жизни.

Следователи доказали, что Будейкин склонял 15-летнюю девочку из Астрахани к смертельным действиям. Ей повезло - школьницу убедили отказаться от опасного намерения сотрудники правоохранительных органов. Потом Будейкин, сидя у себя дома в Подмосковье, "промыл мозги" школьнице из Тюменской области. Та пыталась совершить страшный поступок, но ее жизнь удалось спасти медикам.

Будейкина смогли поймать, так как он находился на территории нашей страны. Летом 2017 года он был приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Кстати, ровно год назад он освободился.

Мало кто знает, но еще тогда, в 2016 году, в Следственном комитете России собрали совещание межведомственной рабочей группы. Группу создали для обсуждения вопросов предупреждения распространения в сети "Интернет" информации, провоцирующей опасное для жизни поведение детей.

Еще на том, пятилетней давности, заседании выступил с докладом руководитель Главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис. Он с сожалением подчеркнул, что при изучении личных страниц подростков, совершивших страшный поступок или покушение на него, установлено, что в качестве основного источника угрозы выступают различные социальные сети.

В СК еще в 2013 году создали отдельное подразделение, которое курирует расследование преступлений, совершенных против несовершеннолетних и самими несовершеннолетними.

Там первыми заметили проблему того, как и куда стали заводить детей социальные сети. И уверенно стали ловить тех, кто склоняет детей к страшному. Но только тех, кто находился на территории нашей страны. А таких, как показала практика расследования подобных дел, буквально единицы. Вот тогда-то и стало понятно, что руками исключительно правоохранителей эту проблему не решить.

Социальные сети смогли найти "слабое звено" - детей и подростков. И теперь ими активно пытаются манипулировать. Фото: Getty Images

Кто в ответе за призывы в соцсетях

Для защиты детей приняты меры по пресечению соцсетями распространения призывов к опасным для жизни поступкам. По требованию Роскомнадзора администрации соцсетей ограничили доступ к таким материалам (более 450), сообщили в пресс-службе ведомства. Эксперты рассказали "РГ", на ком лежит ответственность за происходящее.

- Подростки - самая активная часть интернета. Они потребляют большую часть контента, - считает Андрей Масалович, ведущий эксперт по конкурентной разведке Академии информационных систем, президент Консорциума "Инфорус". - И именно они при этом наименее защищенная категория в силу отсутствия жизненного опыта. Интернет создает иллюзию анонимности (этому заблуждению подвержены даже опытные хакеры) и порождает явление геймификации, когда жизнь начинает восприниматься как компьютерная игра.

Юрий Жданов: надо считать подобные действия актом терроризма. Виновников немедленно арестовывать и требовать пожизненного заключения

Сеть позволяет всем "отклонениям" сбиваться в виртуальные стаи, есть и группы, склоняющие к опасным поступкам. Изучение вопроса позволяет предполагать, что эти группы управляются - кто-то отрабатывает технологию вовлечения как воронку продаж в рекламе. На первом уровне пользователя завлекают - яркой картинкой, чем-то необычным. На втором уровне ему предлагают залогиниться, оставить свои данные. На третьем его принимают в клан, происходит постепенная утрата индивидуальности. На четвертом уровне человек начинает делать то, чего от него ждет клан, иначе ему начнут угрожать.

У этих групп есть "дирижеры", организаторы, которых мы не видим, выявить их крайне трудно. Вот на них и должна лежать основная ответственность.

Опасный контент надо блокировать немедленно

Глава Комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн полагает, что пока вводить новые меры против таких опасностей в Сети не стоит.

"Законодательство только изменилось - месяц работает норма, предписывающая соцсетям блокировать и удалять запрещенное содержание, - сказал Александр Хинштейн. - Два месяца действуют новые штрафы для интернет-ресурсов за неисполнение требований Роскомнадзора. Прежде чем нам менять или ужесточать законодательство, надо посмотреть, как они работают на практике.

У нас отсутствует ответственность для соцсетей и их владельцев за некачественный мониторинг соцсетей. Но если Роскомнадзор направил им требование об удалении информации и это требование не было исполнено, вступает в силу Кодекс об административных нарушениях.

За неудаление общественно опасного контента, к которому отнесены и призывы подростков к самоубийствам, для должностных лиц установлен штраф от 400 до 800 тысяч рублей, а для юрлиц - от 3 до 8 млн рублей. Если на первое представление Роскомнадзора отсутствует реакция, требование направляется повторно. Если и оно игнорируется, санкции возрастают - тогда для должностных лиц штрафы составляют от 800 тысяч до 1 млн рублей, а для юрлиц предусмотрен оборотный штраф от одной десятой до одной пятой от совокупного годового дохода.

Некоторые предлагают ввести блокировку сетей, которые отказываются блокировать контент. Я с таким подходом не согласен. У нас в стране количество погибших в ДТП больше, чем жертв насильственных действий, но это не означает, что нужно запрещать передвижение на машинах".

"Сервис коротких видеороликов "ТикТок" принадлежит пекинской компании ByteDance (Китай), - рассказали "РГ" в Департаменте кибербезопасности "Сбер". - Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве, Берлине, Дубае, Мумбае, Джакарте, Сеуле и Токио.

Приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран. По итогам 2019 года в среднем каждый месяц российские пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео; делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд видео.

Пандемия усилила этот тренд. 43% детей в младшей школе имеют профиль в социальных сетях, среди старшеклассников этот показатель возрастает до 95 %.

Регуляторам следует прорабатывать вопрос по немедленной блокировке аккаунтов, распространяющих такого рода сообщения, как с отечественными, так и с международными сервисами".

"По приблизительным подсчетам, сегодня в России более 7,5 млн пользователей "ТикТок", которые заходят в сеть не менее 6 раз в день и проводят там около 40 минут, - рассказал "РГ" доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. - При этом не менее половины аудитории - дети и подростки, которые там "зависают".

Именно поэтому социальные сети и аккаунты используются в качестве настоящего оружия. В данном случае - оружия самого подлого, направленного против наших детей.

Можно ли предотвратить появление в сетях подобного контента? С удивлением узнал, что и в "Твиттере" публикаций с опасными призывами к подросткам выявлено в 10(!) раз больше, чем с пропагандой наркотиков.

При этом мы понимаем, что запрет соцсетей не наш девиз. И здесь важны две вещи. Первая: государство перестало на шаг отставать от наших сетевых врагов. Система работает слаженно. Надо продолжить наделение соответствующих госорганов, в первую очередь Роскомнадзора, необходимым набором полномочий.

Блокировать негативную информацию нужно в течение суток. И вторая: сами соцсети во многих случаях начинают идти на контакт.

Подготовили Ирина Алпатова, Иван Петров

Мнение эксперта

Юрий Жданов, генерал-лейтенант МВД, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации:

- Тема не новая и уже есть опыт. Хочу напомнить, что лет 5-6 тому назад был всплеск призывов к непоправимым поступкам в соцсетях. Речь шла о сообществе "Синий Кит". Но тогда же удалось отработать эффективный алгоритм действий. И на несколько лет проблема практически ушла.

Что нужно сейчас?

1. Во-первых, нормальные отношения в семье. Там, где есть контакт родителей с детьми, опасности меньше.

2. Внимание учителей и классных руководителей. Подростки обычно делятся друг с другом своими мыслями и проблемами.

3. Мониторинг соцсетей. И при Росмолодежи была создана специальная структура для этого. Но важна и активная позиция граждан.

4. Оперативная блокировка опасного контента.

5. Но сама блокировка не всегда эффективна. Сегодня очень многие умеют ее обходить. Поэтому куда важнее работа с соцсетями по удалению этого контента. На заблокированный сайт можно выйти, а на удаленный нельзя.

6. Максимальная гласность. Надо широко информировать и детей, и родителей об угрозах.

7. Работа психологическая с подростками - в смерти ничего хорошего нет.

8. Международное сотрудничество.

9. Поиск и наказание злоумышленников. Надо жестко наказывать авторов таких акций.

10. Ну и самое радикальное предложение - расценивать подобные действия как акт терроризма, а не склонение к опасным действиям. Оперативно выявлять виновников, немедленно арестовывать и требовать для таких деятелей пожизненного лишения свободы, как за терроризм.

Подготовил Иван Петров