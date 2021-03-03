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03.03.2021 22:41
Рубрика: Общество

Сражался до конца

Скончался комментатор Юрий Розанов
Текст: Николай Долгополов (президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР))
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Юрию Альбертовичу Розанову было 59. Рак.

Не был баловнем судьбы. Путь к микрофону и известности оказался долог. Но в 2012 году Юрий Розанов стал лауреатом премии "ТЭФИ". Его не могли не признать болельщики, ибо футбол и хоккей он знал досконально. Признали и коллеги, от многих из которых он здорово отличался глубинным пониманием игры. Розанов не просто рассказывал о перемещениях мяча и шайбы. Он не стеснялся давать оценки тренерам и игрокам, порой нелестные, но всегда неопровержимо точные. У него все получалось.

Но пришла болезнь. Когда боль отпускала, снова возвращался в телестудию. Говорил, что не помышляет о пенсии. Есть такая категория людей, не мыслящих жизнь без работы. Он сражался мужественно и достойно и сделал в этом сражении все, что только было возможно.

Соболезнования близким Юрия Альбертовича.

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