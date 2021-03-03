Следствие просит суд продлить арест Сергею Фургалу

Басманный суд Москвы в среду в час дня начал рассматривать ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Судя по протокольной съемке, Фургал одет в рубашку и джинсы, на подбородке - медицинская маска. На момент подписания номера решения так еще и не было вынесено. Скорее всего, это было связано с процессуальными процедурами. В начале февраля Следственный комитет предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции по части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом" и по части 3 статьи 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия и взрывных устройств". По версии следствия, Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. По данным Следственного комитета, были установлены и арестованы два исполнителя преступлений - Марат Кадыров и Андрей Палей.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске сотрудниками ФСБ и этапирован в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".