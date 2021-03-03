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03.03.2021 00:21
Рубрика: В мире

СМИ: Лондон не проинформировал страны ЕС об убийцах и насильниках

Текст: Максим Макарычев
В общей сложности данные о 112 490 обвинительных приговорах, вынесенных в судах Британии, не были отправлены в столицы стран-членов ЕС за последние восемь лет.

Данные о наказаниях для 109 иностранных убийц, 81 насильника и признанных виновными в обоих преступлениях в британских судах не были направлены в европейские страны, где проживают преступники, из-за якобы массового сбоя компьютерной базы и последующего сокрытия информации, что выяснилось в результате журналистского расследования Guardian.

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В случае вынесения приговора иностранному преступнику Acro Crimson Records Office, британский орган, отвечающий за обмен данными, по закону ЕС обязан предупреждать полицию в стране происхождения осужденных преступников о подобных обвинительных актах. Как отмечают эксперты, эта катастрофическая компьютерная ошибка, поставила под угрозу жизни людей, которые вынуждены жить рядом с рецидивистами.

В скандале в основном фигурируют лица с двойным гражданством, которых редко депортируют даже после длительных тюремных заключений, из-за чего государства-члены ЕС могут не знать, въехали ли с тех пор в страну происхождения сограждане, осужденные за преступления в Британии. В лейбористской оппозиционной партии отметили, что данный скандал может нанести непоправимый репутационный ущерб британским правоохранителям в плане продолжения сотрудничества с европейскими коллегами по обмену информацией после потери доступа к базам данных ЕС из-за Brexit.

Документы показывают, что из общего количества 112 490 обвинительных приговоров в судах Великобритании, которые своевременно не были переданы странам-членам ЕС, с большим опозданием были отправлены данные о 81 706 делах, включая 19 565 дел в Польшу, 17 996 в Ирландию и 12 466 в Румынию. Управление по уголовным делам Великобритании сообщило, что за последние две недели в европейские страны было отправлено еще 7 100 уведомлений. Так, Польше не сообщили об обвинительных приговорах 15-ти ее гражданам, поскольку они были ошибочно внесены в национальную компьютерную базу полиции как обвиняемые с островов Питкэрн - единственной британской "заморской территории" в Тихом океане. К слову, еще в 2015 году официальные лица отметили, что компьютерная система подвержена ошибкам: несколько осужденных преступников были зарегистрированы как прибывшие с крошечного атолла в Тихом океане, известного как остров Уэйк, хотя на самом деле они жили в Уэйкфилде в Западном Йоркшире.

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