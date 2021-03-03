СМИ: Подлодка ВМС США готовилась топить российские корабли у берегов Сирии

Стало известно, что американская АПЛ USS John Warner собиралась топить корабли ВМФ России.

Американский информационный канал Fox News сообщил новые подробности об атаке США и сил коалиции по Сирии в 2018 году. Напомним, предлогом для нее послужили сведения якобы о применении химического оружия.

"Это стало боевым дебютом подводной лодки типа "Вирджиния" USS John Warner", - говорится в статье - "Она выпустила шесть ракет "Томагавк" из Средиземного моря по Сирии. Затем погрузилась и приготовилась потопить любые российские военные корабли, в том случае, если они предпримут какие-либо действия против судов ВМС США".

Справка "РГ"

Многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения типа "Вирджиния" USS John Warner вошла в состав военно-морского флота США в 2015 году. Ее длина около 115 метров, ширина - 10 метров, а водоизмещение 8000 тон. Субмарина является малошумной и предназначена для борьбы с наземными целями и кораблями на больших и малых глубинах.