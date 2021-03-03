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03.03.2021 18:21
Рубрика: Экономика

Собственников опасных предприятий заставят разобраться с ущербом природе

Текст: Алексей Дуэль
Владельцы крупных химических, металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, будут обязаны ликвидировать вред, причиненный окружающей среде на разных стадиях жизненного цикла предприятий. Такие нормы содержит законопроект, подготовленный Минприроды и внесенный на рассмотрение в правительство, сообщила пресс-служба министерства.
Фото: iStock
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Законопроект затронет наиболее опасные производства и объекты I и II категорий, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Четкая регламентация прописана для всех периодов их деятельности - начиная от строительства и заканчивая выводом из эксплуатации, рассказали в пресс-службе Минприроды. Чтобы все это законодательно закрепить, предлагается внести поправки в Градостроительный кодекс, законы о промышленной безопасности, об охране окружающей среды, об экологической экспертизе, о государственной регистрации недвижимости, об акционерных обществах и о несостоятельности (банкротстве).

"Собственники предприятий должны нести ответственность за неизбежный вывод из эксплуатации своих производств и ликвидацию накопленного вреда, - прокомментировала документ вице-премьер Виктория Абрамченко. - Мы исходили из необходимости закрыть лазейку, позволяющую собственникам бросать такие промышленные предприятия. Мы предусматриваем возможность исключения опасных производственных объектов из государственного реестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного в результате деятельности данных объектов вреда окружающей среде, устанавливаем запрет на раздел предприятий на отдельные здания и сооружения до ликвидации вреда. На собственника возлагается финансовая ответственность по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вне зависимости от того, является ли он лицом, причинившим данный вред, или нет".

Ключевое нововведение - требование о получении заключения об оценке вреда окружающей среде, причиненного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, считают в Минприроды. Без этого документа будет невозможно исключить опасные производства из государственного реестра, снять их с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Такое же заключение потребуется при их отчуждении, преобразовании или банкротстве. Выдавать эти заключения будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством, добавили в пресс-службе ведомства.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Всё больше на слуху ситуации, когда опасный промышленный объект является банкротом и не стоит практически ничего, а его рекультивация стоит дорого, как например, в Усолье-Сибирском, - привел пример глава Минприроды Александр Козлов. - Ликвидация таких объектов осуществляется за счет государства, но таких ситуаций возникать не должно. Поэтому разработан данный законопроект. Он предупредит накопление вреда окружающей среде, не допустит появление новых горячих экологических точек. Положения законопроекта распространяются как на новые проектируемые и вводимые в эксплуатацию промышленные предприятия, так и на действующие. Новые предприятия будут обязаны включать в проектную документацию мероприятия по ликвидации вреда. А для действующих - предусмотрены переходные положения и сроки, в которые они должны разработать планы мероприятий по ликвидации вреда. Далее к ним будут применяться требования по финансовому обеспечению этих мероприятий".

Для того, чтобы гарантировать исполнение обязанности собственников по ликвидации накопленного вреда, им придется подтверждать финансовое обеспечение таких мероприятий. Это может быть сделано с помощью нескольких финансовых инструментов: банковской или независимой гарантии, договора страхования, резервного фонда, перечислили в пресс-службе Минприроды.

Для выявления, оценки или ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде будут аккумулироваться деньги, поступающие в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за административные правонарушения в сфере ее охраны и платежей по искам о возмещении вреда, добавили в пресс-службе министерства.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Вице-премьеры Правительство Минприроды

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