Социологи разузнали, чего хотят женщины

Накануне Женского дня сервис "Авито" расспросил представительниц прекрасного пола, какой подарок они хотели бы получить на 8 Марта. Выяснилось, что 38% мечтают о ювелирных украшениях, еще 30% предпочитают косметику или парфюмерию. Порядка 17% опрошенных с радостью примут подарочный сертификат. Примерно 7% женщин желают получить в подарок поездку за город, остальные согласны на путевку или книгу.

Назвали представительницы слабого пола и самые нежеланные презенты - это посуда (7%), спиртные напитки (2%) и деньги (1%). Вопрос читателям: На какие безумства мужчины готовы пойти ради любимой Что касается мужчин, то, согласно опросу, большинство из них заложили на подарок женщинам не более пяти тысяч рублей. При этом 15% готовы заплатить до тысячи рублей, 35% - от одной до трех тысяч, 15% собираются потратить от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% готовы выложить свыше 10 тысяч. Тем временем аналитики интернет-магазина Wildberries сообщают, что за последние дни резко выросли продажи сковородок и фенов для волос. "СОЮЗ" побывал на уникальной зимней выставке тюльпанов

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