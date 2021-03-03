Общество
03.03.2021 17:44
Текст: Дарья Шелест (ermakova@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 8(972)

Социологи разузнали, чего хотят женщины

Накануне Женского дня сервис "Авито" расспросил представительниц прекрасного пола, какой подарок они хотели бы получить на 8 Марта. Выяснилось, что 38% мечтают о ювелирных украшениях, еще 30% предпочитают косметику или парфюмерию. Порядка 17% опрошенных с радостью примут подарочный сертификат. Примерно 7% женщин желают получить в подарок поездку за город, остальные согласны на путевку или книгу.

Назвали представительницы слабого пола и самые нежеланные презенты - это посуда (7%), спиртные напитки (2%) и деньги (1%).

Фото: Сергей Куксин
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Что касается мужчин, то, согласно опросу, большинство из них заложили на подарок женщинам не более пяти тысяч рублей. При этом 15% готовы заплатить до тысячи рублей, 35% - от одной до трех тысяч, 15% собираются потратить от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% готовы выложить свыше 10 тысяч.

Тем временем аналитики интернет-магазина Wildberries сообщают, что за последние дни резко выросли продажи сковородок и фенов для волос.

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