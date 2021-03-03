Социологи разузнали, чего хотят женщины

Назвали представительницы слабого пола и самые нежеланные презенты - это посуда (7%), спиртные напитки (2%) и деньги (1%).
Что касается мужчин, то, согласно опросу, большинство из них заложили на подарок женщинам не более пяти тысяч рублей. При этом 15% готовы заплатить до тысячи рублей, 35% - от одной до трех тысяч, 15% собираются потратить от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% готовы выложить свыше 10 тысяч.
Тем временем аналитики интернет-магазина Wildberries сообщают, что за последние дни резко выросли продажи сковородок и фенов для волос.