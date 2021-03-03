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03.03.2021 01:29
Рубрика: Спорт

Молодо - золото

17-летняя София Надыршина стала самой юной чемпионкой мира в параллельном слаломе
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8395)
Победой сборной России в общекомандном зачете накануне завершился чемпионат мира по параллельным дисциплинам, проходивший в словенской Рогле. Наши спортсмены завоевали пять медалей, из которых две золотых, одна серебряная и две бронзовых.
17-летняя София Надыршина была не по годам хладнокровна и расчетлива на трассе. Фото: Reuters 17-летняя София Надыршина была не по годам хладнокровна и расчетлива на трассе. Фото: Reuters
17-летняя София Надыршина была не по годам хладнокровна и расчетлива на трассе. Фото: Reuters

Главным героем первого дня соревнований стал 21-летний Дмитрий Логинов, защитивший титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. Победа эта ценна тем, что одержана в дисциплине, которая входит в программу зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Если два года назад на чемпионате мира в американском Парк-Сити Логинов был пусть и очень талантливым, но все еще вчерашним юниором, то в Рогле россиянин выиграл на классе за счет потрясающей, почти кошачьей техники. Причем в финале, так же как и на ЧМ-2019 был повержен итальянец Роланд Фишналлер.

Фото: Getty Images
Дмитрий Логинов стал трехкратным чемпионом мира

- Здорово, что удалось защитить свой титул в параллельном гигантском слаломе, - признался Логинов в интервью официальному сайту Международной федерации лыжного спорта - Если честно, даже не знаю, как это произошло, но мне нравится соревноваться в Рогле, нравится здешний склон. Благодарен всем, кто помог осуществить это, большое спасибо тренерам и всем, кто поддерживает меня каждый день.

В той же дисциплине "бронзу" взял еще один представитель нашей страны Андрей Соболев, которого Логинов выбил в полуфинале. А у женщин "серебро" завоевала 17-летняя София Надыршина.

Но ее звездный час пробил на следующий день, в который проходили соревнования по параллельному слалому без приставки "гигантский". Конечно, формально Соня приехала в Словению в качестве одного из фаворитов соревнований. А как иначе, если человек занимает второе место в общем зачете параллельных дисциплин Кубка мира. Но все-таки первенство планеты - совсем другое. И когда опытных, титулованных соперниц обыгрывает 17-летняя школьница, которая проводит всего лишь второй сезон на взрослом уровне, это самая настоящая сенсация.

Накануне, комментируя второе место Надыршиной в "гиганте", президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров рассказывал "РГ" о том, что "Соня очень внимательно относится к корректировкам, которые вносят тренеры, да и сама старается анализировать ошибки". В Рогле мы это увидели в полной мере. На пути к финалу параллельного слалома Надыршина обыграла немку Селину Йорг, которой уступила в решающем заезде днем ранее. Вот они - выдержка и хладнокровие, такие нехарактерные для молодых людей, но не для Софии. В свои 17 лет она стала самой юной чемпионкой мира в истории сноуборда. И тем самым продолжила традицию Дмитрия Логинова, который два года назад тоже был самым молодым обладателем чемпионского титула.

Фото: РИА Новости
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Кстати, о Логинове. В Роглу Дима приехал действующим чемпионом мира не только в "гиганте", но и в обычном параллельном слаломе. И имел все шансы защитить и этот титул тоже. Но стать четырехкратным чемпионом мира в этот раз у россиянина не получилось. Увы, помешали ошибки в полуфинальном заезде: одну из них Логинов успел исправить, нагнав австрийца Андреаса Проммеггера, а вот вторая стала фатальной. В другом полуфинале россиянин Андрей Соболев также уступил представителю Австрии, Бенджамину Карлу, ставшему в итоге новым чемпионом мира.

Впрочем, Россия без своей медали не осталась. В чисто нашем заезде за третье место сильнее оказался Дмитрий Логинов. Что тут сказать: ждем Олимпиаду в Пекине с нетерпением. Там наши сноубордисты будут грозной силой.

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