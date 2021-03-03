Профсоюзы согласовали проект о трудовом стаже, дающем право на досрочную пенсию для ряда работников.

Об этом говорится в письме заместителя координатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии Нины Кузьминой. Речь идет о включении в стаж периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования, когда за сотрудником сохранялись рабочее место и зарплата, отмечает РИА Новости. Как сообщала ранее "Российская газета", минтруд направил в правительство проект постановления, который поможет ряду работников быстрее выйти на заслуженный отдых. Новые правила могут затронуть, в частности, учителей, врачей и работников общественного транспорта.

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