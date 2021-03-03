Совфед одобрил увеличение штрафов за незаконную агитацию

Наказание за нарушение правил предвыборной агитации вырастет в пять-десять раз. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) одобрил в среду Совет Федерации.

Изменения вносятся в две статьи кодекса - 5.10 и 5.12, где прописана ответственность за агитацию вне установленного законом периода, в неположенных местах, а также с нарушением правил изготовления и распространения материалов.

К примеру, сейчас максимальные штрафы за размещение печатной агитации в местах, где это запрещено законом, составляют: для граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей; для должностных лиц - от 1500 до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

Одобренным 3 марта законом за совершение правонарушений по обеим статьям штрафные санкции устанавливаются соответственно: для граждан в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

По словам члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олега Цепкина, действующие штрафы не останавливают нарушителей и дезориентируют избирателей, в то время как увеличение сумм повысит дисциплину и культуру поведения всех участников избирательного процесса.