Совфед поддержал закон о блокировке телефонов в СИЗО и колониях

Операторы связи будут обязаны прекращать обслуживание абонентов в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Такой закон одобрил в среду Совет Федерации.

Документ дает руководителям региональных подразделений ФСИН право обращаться к операторам связи с запросом о прекращении оказания услуг связи юридическим и физическим лицам, если те используют мобильные телефоны на территории СИЗО или исправительного учреждения.

"Операторы связи обязаны, на основании данного письменного решения, прекратить оказание услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи", - отмечается в сопроводительных документах.

Порядок взаимодействия органов ФСИН и мобильных операторов пропишет правительство РФ.