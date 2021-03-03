Российская вакцина "Спутник V" на белорусской орбите

Вакцина "Спутник V" российского производства уверенно выходит на белорусскую орбиту. Благодаря личным договоренностям президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина Беларусь ранее получила по контракту десятки тысяч доз этого антиковидного препарата. А теперь сотрудничество поднялось на новый виток: россияне передали технологию производства вакцины, и "Спутник V" планируется выпускать на белорусском предприятии. Старт уже дан.

Ночь с четверга на пятницу минувшей недели была для сотрудников предприятия "Белмедпрепараты" напряженной и ответственной: здесь изготавливали тестовую партию российской вакцины. Прививать людей ею не будут - это пробная серия, которая пройдет экспертизу. Специалисты должны убедиться в эффективности и безопасности препарата. Дальше (предположительно в апреле - мае) начнется промышленный выпуск: на данный момент речь идет о 500 000 доз в месяц. Более того, в планах у белорусского Минздрава и поставка вакцины в третьи страны - российские коллеги эти намерения поддерживают.

- Мы видим, что Беларусь может производить вакцину не только для себя. После удовлетворения внутреннего спроса можно экспортировать ее третьим странам, что позволит помогать другим государствам в борьбе с пандемией. Хотя, безусловно, приоритетом является вакцинация граждан России и Беларуси, - заявил на брифинге Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. - Произошедший трансфер технологий - знаковое событие не только для дружеских, партнерских отношений наших стран, но и для всего мира. Отмечу, что белорусское предприятие "Белмедпрепараты", на площадках которого по российской технологии разлиты первые валидационные серии этой вакцины, является одним из наиболее продвинутых игроков по сравнению со многими фармкомпаниями мира, с которыми сотрудничает РФПИ. Это позволило в кратчайшие сроки освоить ключевые этапы выпуска препарата "Спутник V".

В планах у Минздрава Беларуси поставка вакцины в третьи страны - российские коллеги намерения поддерживают

Времени на подготовку было немного, но пандемия не прощает медлительности. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в свою очередь, поблагодарил российских коллег и назвал выпуск вакцины началом стратегического сотрудничества:

- Беларусь первой вне границ России провела клинические испытания, зарегистрировала "Спутник V" и провела вакцинацию. Мы выполнили договоренности наших президентов и изначально были настроены на взаимодействие. Наша главная цель - локализация производства данного высокоэффективного препарата на мощностях предприятия "Белмедпрепараты". Мы говорили, что в феврале состоится трансфер технологий. Так и произошло. Надеюсь, скоро границы откроются, и мы перейдем в офлайн-формат, что поможет работать еще эффективнее.