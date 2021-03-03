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03.03.2021 14:41
Рубрика: В мире

США объявили об участии в европейской военной программе PESKO

Текст: Александр Саможнев

Вашингтон примет участие в многомиллиардном проекте по улучшению трансграничных перевозок войск и материалов в Европе в рамках оборонной инициативы ЕС "Постоянное структурированное сотрудничество (PESKO). К совместной работе в рамках программы подключились также Канада и Норвегия.

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По данным газеты Welt am Sonntag, соответствующий письменный запрос от Пентагона поступил в министерство обороны Нидерландов в прошлый четверг. Гаага координирует проект, в котором - за исключением Дании, Мальты и Ирландии - участвуют в общей сложности 24 страны ЕС.

Дипломаты Евросоюза придерживаются мнения, что это событие имеет далеко идущие политические последствия. Американцам также разрешено вносить финансовый вклад в расширение военной инфраструктуры в Европе. С ноября 2020 года в PESKO могут принимать участие третьи страны.

Наряду с США заявки на участие в проекте подали также Канада и Норвегия. Вступление в PESKO американцев и канадцев позволит углубить сотрудничеству между ЕС и НАТО, считает министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС).

Почти каждая страна-участница реализует конкретный проект PESKO, в котором может участвовать разное количество государств. Так, Германия координирует шесть проектов, в том числе создание европейского медицинского командования, обеспечение реагирования ЕС на кризисы, в также строительство общеевропейской сети центров материально-технического снабжения, чтобы иметь возможность быстро перебросить войска и материалы. Улучшение мобильности военных в Европе является одним из 46 проектов программы PESKO, инициированной в 2017 году ФРГ и Францией.

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