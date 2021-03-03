США пообещали больше не насаждать демократию в мире силой

Новая администрация президента Джо Байдена не намерена продвигать демократию в мире, применяя силу. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не будем продвигать демократию, прибегая к дорогостоящим военным операциям. Также мы не будем пытаться силой свергать авторитарные режимы", - сказал он в ходе выступления в Госдепартаменте.

Блинкен также добавил, что США прибегали к этим методам в прошлом, и они не принесли ожидаемых результатов.

Как уточнил госсекретарь, отныне Вашингтон будет стараться продвигать демократию, подавая пример другим странам и вознаграждая партнеров за демократические преобразования.