Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу. По ее итогам определились пары следующего раунда.

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Арсенал" (Тула) - ЦСКА

"Ахмат" (Грозный) - "Уфа"

"Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва)

"Локомотив" (Москва) - "Сочи"

Четвертьфинальные матчи запланированы на 7 и 8 апреля. Полуфинальные пары также определятся при помощи жеребьевки.

Добавим, что из восьми команд, вышедших в четвертьфинал, лишь одна не представляет высший дивизион. Речь идет о "Крыльях Советов", выступающих в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).