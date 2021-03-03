Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу. По ее итогам определились пары следующего раунда.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
"Арсенал" (Тула) - ЦСКА
"Ахмат" (Грозный) - "Уфа"
"Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва)
"Локомотив" (Москва) - "Сочи"
Четвертьфинальные матчи запланированы на 7 и 8 апреля. Полуфинальные пары также определятся при помощи жеребьевки.
Добавим, что из восьми команд, вышедших в четвертьфинал, лишь одна не представляет высший дивизион. Речь идет о "Крыльях Советов", выступающих в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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