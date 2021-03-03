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03.03.2021 18:30
Рубрика: Спорт

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России

Текст: Артур Нанян
Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу. По ее итогам определились пары следующего раунда.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Арсенал" (Тула) - ЦСКА

"Ахмат" (Грозный) - "Уфа"

"Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва)

"Локомотив" (Москва) - "Сочи"

Четвертьфинальные матчи запланированы на 7 и 8 апреля. Полуфинальные пары также определятся при помощи жеребьевки.

Добавим, что из восьми команд, вышедших в четвертьфинал, лишь одна не представляет высший дивизион. Речь идет о "Крыльях Советов", выступающих в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Лидеры Премьер-лиги синхронно потеряли очки в первом туре после паузы
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