Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с "Госуслуг"

Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян - жульническое предложение уже получил корреспондент "РГ".

Обман начинается с получения на электронную почту письма, напоминающего сообщение с сайта "Госуслуги", с сухим официальным текстом: "Вынесено постановление о начислении социальных компенсаций от 2021-02-22, исполнительный приказ от 2021-03-01". Далее получателю предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или другие личные данные - якобы для получения положенных социальных выплат.

Письмо очень похоже на сообщение с настоящего портала "Госуслуги": логотипы в начале и конце, применен похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. Жульничество начинается с предложения перейти в личный кабинет для оформления льгот. Также надо обратиться к ведущему юристу (указывается фамилия). Далее для идентификации в личном кабинете предлагается указать номер СНИЛС, который добавляет правдоподобности письму. А после перехода по указанной ссылке в браузере открывается окно, в котором "получателю выплат" необходимо указать номер своей банковской карты, на которую якобы "должны поступить деньги". Впрочем, возможны и видоизмененные варианты обмана.

Схема "фишинговых сайтов" и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил РИА Новости эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея. "При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах", - отметил эксперт.

Главными рисками в такой ситуации Кривошея назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках.

"Паспортные данные и СНИЛС - это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных", - предупредил эксперт. Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал специалист. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги". Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве.