Новости

Хабаровчанина осудили на четыре года за лжеминирование 08:03
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с "Госуслуг" 08:01
На Украине посчитали потери от запуска "Северного потока-2" 07:48
В Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных провокаций 06:40
Визит Михаила Мишустина не повлияет на учебный процесс в НГУ 06:25
В ДТП в Калифорнии погибли 13 человек 06:20
Кардиолог назвал два простых способа предотвратить инфаркт 06:08
Власти Индии заявили, что близки к контролю над пандемией 05:33
На всей территории Словакии введен комендантский час 04:43
В Гонконге зафиксирована первая смерть после вакцинации от коронавируса 04:42
Власти Австралии продлили на три месяца запрет на выезд за границу 03:58
Индийские ВВС впервые примут участие в учениях "Флаг пустыни" в ОАЭ 03:54
Илон Маск анонсировал строительство нового города в Техасе 03:13
Во Франции за сутки скончались 300 человек с коронавирусом 03:02
Байден: К следующей весне США вернутся к нормальной жизни 02:34
Байден пообещал за 100 дней привить от COVID-19 половину жителей США 02:06
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России 01:46
В США еще один штат отменит требование носить маски 01:32
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве шестого марта 01:30
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса расширили свою географию 01:07
В Южном Судане 10 человек погибли при крушении самолета 00:45
ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла после шести недель снижения 00:12
В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам 00:02
Штат Техас отменяет требование носить маски и открывает все заведения 02.03.2021
Телеканал RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа 02.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 08:01
Рубрика: Происшествия

Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с "Госуслуг"

Текст: Александр Проценко
Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян - жульническое предложение уже получил корреспондент "РГ".

Обман начинается с получения на электронную почту письма, напоминающего сообщение с сайта "Госуслуги", с сухим официальным текстом: "Вынесено постановление о начислении социальных компенсаций от 2021-02-22, исполнительный приказ от 2021-03-01". Далее получателю предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или другие личные данные - якобы для получения положенных социальных выплат.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мошенники придумали новую схему обмана при покупке дорогих вещей

Письмо очень похоже на сообщение с настоящего портала "Госуслуги": логотипы в начале и конце, применен похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. Жульничество начинается с предложения перейти в личный кабинет для оформления льгот. Также надо обратиться к ведущему юристу (указывается фамилия). Далее для идентификации в личном кабинете предлагается указать номер СНИЛС, который добавляет правдоподобности письму. А после перехода по указанной ссылке в браузере открывается окно, в котором "получателю выплат" необходимо указать номер своей банковской карты, на которую якобы "должны поступить деньги". Впрочем, возможны и видоизмененные варианты обмана.

Схема "фишинговых сайтов" и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил РИА Новости эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея. "При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах", - отметил эксперт.

Главными рисками в такой ситуации Кривошея назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках.

"Паспортные данные и СНИЛС - это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных", - предупредил эксперт. Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал специалист. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги". Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве.

Происшествия Преступления Криминал Digital Технологии

Главное сегодня

В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам
МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад
Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона