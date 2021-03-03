Студенты еще двух вузов Беларуси и России смогут получить двойной диплом

Совместные магистратуры становятся визитной карточкой системы образования Союзного государства

О создании общей магистратуры договорились родственные кафедры Белорусского государственного и Северо-Кавказского федерального университетов. Заключенное между ними соглашение предусматривает разработку единой образовательной программы с получением двух дипломов о завершении второй ступени высшего образования.

Вступительные экзамены будут включать одни и те же дисциплины, их можно будет сдавать как в Минске, так и в Ставрополе. Роман Щербенков/СОЮЗ

Идея установить профессиональные партнерские отношения между кафедрой социальной работы и реабилитологии факультета философии и социальных наук БГУ и кафедрой социальных технологий СКФУ возникла еще года три назад. А недавно коллеги из Ставрополя посетили Минск, состоялась рабочая встреча с участием декана факультета философии и социальных наук Вадима Гигина. Тогда и определились пути сотрудничества в подготовке магистров.

- Это для нас новый опыт, - рассказывает завкафедрой социальной работы и реабилитологии БГУ Наталья Красовская. - Предполагается, что единая программа обучения будет рассчитана на два года: по году в каждом вузе. Вступительные экзамены также будут включать одни и те же дисциплины, их можно будет сдавать как в БГУ, так и в СКФУ. Так что абитуриентам не придется куда-то ехать. Как, к слову, и в процессе учебы: она будет организована с широким использованием информационных компьютерных технологий, заочно.

Наличие сразу двух дипломов позволит без ограничений работать на всей территории СГ

В результате новоиспеченный магистр получит государственные дипломы белорусского и российского образца. Это позволит без ограничений работать на всей территории Союзного государства. Дело в том, что в России при занятии ряда руководящих должностей в системе социального обеспечения наличие диплома о второй ступени высшего образования обязательно. Но суть совместной магистратуры не только в этом. Предполагается взаимное обогащение преподавателей двух вузов опытом и знаниями, что неизбежно приведет к повышению качества подготовки магистрантов.

- Наша общая сфера интересов - социальные проблемы, - продолжает Наталья Красовская. - Но есть и различия. Сильная сторона БГУ при обучении в магистратуре по специальности "социальная защита" - это реабилитология, а у российских партнеров - экономика, право и организация управления в социальной работе. Постараемся обоб­щить все это при подготовке кадров.

Чтобы реализовать эти планы, предстоит сформировать рабочие группы от каждой из кафедр и совместно создать единую унифицированную программу обучения будущих магистрантов, утвердить ее на белорусской и российской стороне. Нужно договориться, какие дисциплины будут вести преподаватели БГУ, а какие - СКФУ, чтобы обеспечить подготовку конкурентоспособного специалиста.

Также подписан документ о создании совместной межвузовской научно-исследовательской лаборатории с целью обобщения инновационных практик в социальной сфере. Предполагаются совместные исследования различной проблематики, опубликование научных работ сотрудников белорусской и российской кафедр.

Работа лаборатории будет организована в виртуальном формате. Первый совместный сборник научных трудов, который позволит представить сферу научных интересов каждого из преподавателей, появится, возможно, уже к нынешней осени. Учащиеся совместной магистратуры тоже смогут публиковать свои работы. В планах и обмен опытом преподавателей по теории и практике социальной работы. А первый прием в совместную белорусско-российскую магистратуру по подготовке специалистов для социальной сферы, как ожидается, состоится осенью 2022 года.

Появление подобных белорусско-российских программ в сфере высшего образования становится доброй традицией. В 2018 году на Первом межуниверситетском форуме Союзного государства протокол об учреждении совместных магистерских программ Белорусского государственного университета и МГУ имени М.В. Ломоносова подписали руководители университетов профессор Андрей Король и академик Виктор Садовничий. Совместно разработаны учебные планы, программы дисциплин и другие документы. Соответствующую рабочую группу возглавили: с российской стороны - руководитель лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ Оксана Солопова, с белорусской - доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков исторического факультета БГУ Андрей Прохоров. Итогом стала совместная магистерская программа "История белорусской диаспоры" исторических факультетов БГУ и МГУ.

Тогда же были отработаны основные принципы совместной подготовки специалистов второй ступени высшего образования. Учебная магистерская программа включает дисциплины общетеоретического блока, спецкурсы и практику. Магистранты изучают особенности развития диаспоральных процессов в современном мире, белорусскую диаспору в России и в мире, основы теории и практики коммуникации национально-культурных общественных объединений, иностранные языки и много других дисциплин.

А в планах у руководства МГУ и БГУ - открытие подобных совместных магистратур на механико-математическом и биологическом факультетах. Учиться можно платно, но предусмотрены и бюджетные места для самых мотивированных магистрантов. По действующей сегодня программе на исторических факультетах - это два места для белорусской стороны и одно для российской.

Кстати

Двойные дипломы магистров по физике получили выпускники совместной магистратуры Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины и Национального исследовательского университета МИЭТ. Гомельские магистранты успешно защитили магистерские диссертации дома и подтвердили свои знания в МИЭТ в онлайн-формате. Перед этим ребята сдали двойные вступительные экзамены, обучение включало дисциплины обеих учреждений образования. Сейчас в совместной белорусско-российской магистратуре также обучаются ребята из Гомеля.